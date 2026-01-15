https://ria.ru/20260115/aviatsija-2068152706.html
Израильская авиация нанесла удары по двум населенным пунктам на юге Ливана
Израильская авиация атаковала цели в населенных пункта Сохмор и Йохмор на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 15.01.2026
в мире
ливан
израиль
оон
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
ливан
израиль
БЕЙРУТ, 15 янв - РИА Новости. Израильская авиация атаковала цели в населенных пункта Сохмор и Йохмор на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Вражеская авиация нанесла удары по зданиям в населенных пунктах Сохмор и Йохмор на юге Ливана",- сказал собеседник агентства.
По словам источника, в районе, где авиация нанесла удар по зданию в Сохморе, находился патруль ливанской армии, однако он покинул "красную зону" до удара.
Ранее армия Израиля
опубликовала на арабоязычных ресурсах предупреждение с указанными на картах объектами в двух поселениях на юге Ливана
, которые обозначены как цели для боевой авиации. Согласно заявлению, эти объекты якобы являлись частью военной инфраструктуры.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 390 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах
" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидации угрозы, исходящей от шиитского сопротивления.