Израильская авиация нанесла удары по двум населенным пунктам на юге Ливана

БЕЙРУТ, 15 янв - РИА Новости. Израильская авиация атаковала цели в населенных пункта Сохмор и Йохмор на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

"Вражеская авиация нанесла удары по зданиям в населенных пунктах Сохмор и Йохмор на юге Ливана",- сказал собеседник агентства.

По словам источника, в районе, где авиация нанесла удар по зданию в Сохморе, находился патруль ливанской армии, однако он покинул "красную зону" до удара.

Ранее армия Израиля опубликовала на арабоязычных ресурсах предупреждение с указанными на картах объектами в двух поселениях на юге Ливана , которые обозначены как цели для боевой авиации. Согласно заявлению, эти объекты якобы являлись частью военной инфраструктуры.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 390 человек, более 680 получили ранения.