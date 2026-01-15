Рейтинг@Mail.ru
Не менее 15 самолетов США остаются на базе Аль-Удейд - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 15.01.2026 (обновлено: 18:48 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/aviabaza-2068154589.html
Не менее 15 самолетов США остаются на базе Аль-Удейд
Не менее 15 самолетов США остаются на базе Аль-Удейд - РИА Новости, 15.01.2026
Не менее 15 самолетов США остаются на базе Аль-Удейд
Китайский спутник зафиксировал не менее 15 крупных самолётов США на авиабазе Аль-Удейд в регионе Персидского залива на фоне сообщений СМИ о возможном выводе... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T18:45:00+03:00
2026-01-15T18:48:00+03:00
в мире
иран
сша
персидский залив
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024943411_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ab3c9c6e981f6f6a784e2325b094efb9.jpg
https://ria.ru/20260115/katar-2068097939.html
иран
сша
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024943411_678:0:3409:2048_1920x0_80_0_0_4c309a7179c440786e77278b2aff9200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, персидский залив, удары сша по венесуэле
В мире, Иран, США, Персидский залив, Удары США по Венесуэле
Не менее 15 самолетов США остаются на базе Аль-Удейд

Спутник зафиксировал не менее 15 самолетов США на авиабазе Аль-Удейд

© AP Photo / U.S. Air Force / Airman 1st Class Kylie BarrowАвиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / U.S. Air Force / Airman 1st Class Kylie Barrow
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Китайский спутник зафиксировал не менее 15 крупных самолётов США на авиабазе Аль-Удейд в регионе Персидского залива на фоне сообщений СМИ о возможном выводе американской авиации из региона из-за опасений Вашингтона оказаться под ответным ударом Ирана, выяснило РИА Новости, проанализировав спутниковые снимки высокого разрешения.
Как подсчитал корреспондент РИА Новости, на снимках отмечены не менее 15 крупных самолётов, которые классифицируются как транспортные и самолёты-заправщики и размещены на северной, центральной и южной стоянках авиабазы.
Ранее в четверг РИА Новости, проанализировав спутниковые данные, передавало, что китайский спутник зафиксировал признаки переброски американской авиации из региона Персидского залива на фоне сообщений западных СМИ об опасениях США попасть под ответный удар Ирана.
Газета Financial Times сообщила ранее со ссылкой на неназванного чиновника одной из стран Персидского залива, что США выводят авиационные средства из региона, стремясь избежать попадания в зону досягаемости в случае возможных ответных действий Ирана. По данным издания, такие шаги предпринимаются на фоне роста напряженности вокруг Ирана и опасений его ответного удара в случае американской атаки.
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
На авиабазе Аль-Удейд в Катаре понизили уровень предупреждения об опасности
Вчера, 16:15
 
В миреИранСШАПерсидский заливУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала