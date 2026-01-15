Не менее 15 самолетов США остаются на базе Аль-Удейд

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Китайский спутник зафиксировал не менее 15 крупных самолётов США на авиабазе Аль-Удейд в регионе Персидского залива на фоне сообщений СМИ о возможном выводе американской авиации из региона из-за опасений Вашингтона оказаться под ответным ударом Ирана, выяснило РИА Новости, проанализировав спутниковые снимки высокого разрешения.

Как подсчитал корреспондент РИА Новости, на снимках отмечены не менее 15 крупных самолётов, которые классифицируются как транспортные и самолёты-заправщики и размещены на северной, центральной и южной стоянках авиабазы.

Ранее в четверг РИА Новости, проанализировав спутниковые данные, передавало, что китайский спутник зафиксировал признаки переброски американской авиации из региона Персидского залива на фоне сообщений западных СМИ об опасениях США попасть под ответный удар Ирана