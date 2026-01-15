https://ria.ru/20260115/aviabaza-2068154589.html
Не менее 15 самолетов США остаются на базе Аль-Удейд
Не менее 15 самолетов США остаются на базе Аль-Удейд - РИА Новости, 15.01.2026
Не менее 15 самолетов США остаются на базе Аль-Удейд
Китайский спутник зафиксировал не менее 15 крупных самолётов США на авиабазе Аль-Удейд в регионе Персидского залива на фоне сообщений СМИ о возможном выводе... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T18:45:00+03:00
2026-01-15T18:45:00+03:00
2026-01-15T18:48:00+03:00
в мире
иран
сша
персидский залив
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024943411_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ab3c9c6e981f6f6a784e2325b094efb9.jpg
https://ria.ru/20260115/katar-2068097939.html
иран
сша
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024943411_678:0:3409:2048_1920x0_80_0_0_4c309a7179c440786e77278b2aff9200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, персидский залив, удары сша по венесуэле
В мире, Иран, США, Персидский залив, Удары США по Венесуэле
Не менее 15 самолетов США остаются на базе Аль-Удейд
Спутник зафиксировал не менее 15 самолетов США на авиабазе Аль-Удейд
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Китайский спутник зафиксировал не менее 15 крупных самолётов США на авиабазе Аль-Удейд в регионе Персидского залива на фоне сообщений СМИ о возможном выводе американской авиации из региона из-за опасений Вашингтона оказаться под ответным ударом Ирана, выяснило РИА Новости, проанализировав спутниковые снимки высокого разрешения.
Как подсчитал корреспондент РИА Новости, на снимках отмечены не менее 15 крупных самолётов, которые классифицируются как транспортные и самолёты-заправщики и размещены на северной, центральной и южной стоянках авиабазы.
Ранее в четверг РИА Новости, проанализировав спутниковые данные, передавало, что китайский спутник зафиксировал признаки переброски американской авиации из региона Персидского залива
на фоне сообщений западных СМИ об опасениях США
попасть под ответный удар Ирана
.
Газета Financial Times сообщила ранее со ссылкой на неназванного чиновника одной из стран Персидского залива, что США выводят авиационные средства из региона, стремясь избежать попадания в зону досягаемости в случае возможных ответных действий Ирана. По данным издания, такие шаги предпринимаются на фоне роста напряженности вокруг Ирана и опасений его ответного удара в случае американской атаки.