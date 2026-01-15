Армения ждет ответа Москвы на просьбу восстановить ж/д участок на границе

Рейтинг@Mail.ru
14:57 15.01.2026 (обновлено: 15:40 15.01.2026)
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 янв - РИА Новости. Армянская сторона ждет ответа Москвы на просьбу Еревана восстановить железнодорожный участок на границе с Турцией и Азербайджаном, заявил журналистам в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В декабре минувшего года премьер сообщил, что попросил российскую сторону срочно заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию, речь идет об участках из Ерасха к Нахичевани и от села Ахурик к турецкой границе. Кроме того, сказал Пашинян, в ближайшее время он попросит российскую сторону восстановить железную дорогу из Иджевана в азербайджанский Гахаз. В феврале 2008 года Армения передала свою железнодорожную инфраструктуру в концессионное управление "дочке" РЖД— ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Срок составляет 30 лет с правом продления еще на десять лет.
"Армения ожидает, что российские коллеги примут решение о восстановлении участков железнодорожной линии на границе с Турцией и Азербайджаном", - сказал Пашинян.

Он напомнил, что ранее обсудил этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным, а вице-премьер Армении Мгер Григорян - с российским коллегой Алексеем Оверчуком.
Пашинян добавил, что восстановить железную дорогу нужно как можно скорее.
Ранее Пашинян заявлял, что если у российской стороны возникнут какие-либо проблемы с восстановлением этих участков, то Армения может сама это сделать, забрав обратно часть концессии.
В миреАрменияТурцияАзербайджанНикол ПашинянВладимир ПутинМгер ГригорянРЖД
 
 
