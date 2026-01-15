Армения ждет ответа Москвы на просьбу восстановить ж/д участок на границе

ЕРЕВАН, 15 янв - РИА Новости. Армянская сторона ждет ответа Москвы на просьбу Еревана восстановить железнодорожный участок на границе с Турцией и Азербайджаном, заявил журналистам в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В декабре минувшего года премьер сообщил, что попросил российскую сторону срочно заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан Турцию , речь идет об участках из Ерасха к Нахичевани и от села Ахурик к турецкой границе. Кроме того, сказал Пашинян , в ближайшее время он попросит российскую сторону восстановить железную дорогу из Иджевана в азербайджанский Гахаз. В феврале 2008 года Армения передала свою железнодорожную инфраструктуру в концессионное управление "дочке" РЖД — ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Срок составляет 30 лет с правом продления еще на десять лет.

« "Армения ожидает, что российские коллеги примут решение о восстановлении участков железнодорожной линии на границе с Турцией и Азербайджаном", - сказал Пашинян.

Пашинян добавил, что восстановить железную дорогу нужно как можно скорее.