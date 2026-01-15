Василий Анохин назвал одну из ключевых задач Смоленской области

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Развитие сельских территорий — одна из ключевых задач Смоленской области, для которой необходимо создавать благоприятные условия, включая строительство нового жилья, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он отметил, что в 2025 году в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" возводили новые дома в различных муниципальных округах. Завершено строительство 59 квартир в Починковском муниципальном округе и 17 квартир в Руднянском муниципальном округе, а также пять индивидуальных жилых домов в Угранском муниципальном округе и четыре дома в Хиславичском муниципальном округе.

"В 2025 году Смоленская область вошла в число лидеров по объему привлеченных федеральных средств на обеспечение жильем профессорско-преподавательского состава Смоленской государственной сельскохозяйственной академии. Было приобретено 50 квартир и построено шесть жилых домов, которые будут переданы учреждению в 2026 году", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.