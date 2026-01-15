Рейтинг@Mail.ru
Василий Анохин назвал одну из ключевых задач Смоленской области
Смоленская область
Смоленская область
 
20:33 15.01.2026
Василий Анохин назвал одну из ключевых задач Смоленской области
Василий Анохин назвал одну из ключевых задач Смоленской области - РИА Новости, 15.01.2026
Василий Анохин назвал одну из ключевых задач Смоленской области
Развитие сельских территорий — одна из ключевых задач Смоленской области, для которой необходимо создавать благоприятные условия, включая строительство нового... РИА Новости, 15.01.2026
смоленская область
василий анохин
василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Василий Анохин назвал одну из ключевых задач Смоленской области

Анохин: развитие сельских территорий — одна из ключевых задач Смоленской области

Василий Анохин
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Развитие сельских территорий — одна из ключевых задач Смоленской области, для которой необходимо создавать благоприятные условия, включая строительство нового жилья, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он отметил, что в 2025 году в рамках реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" возводили новые дома в различных муниципальных округах. Завершено строительство 59 квартир в Починковском муниципальном округе и 17 квартир в Руднянском муниципальном округе, а также пять индивидуальных жилых домов в Угранском муниципальном округе и четыре дома в Хиславичском муниципальном округе.
"В 2025 году Смоленская область вошла в число лидеров по объему привлеченных федеральных средств на обеспечение жильем профессорско-преподавательского состава Смоленской государственной сельскохозяйственной академии. Было приобретено 50 квартир и построено шесть жилых домов, которые будут переданы учреждению в 2026 году", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
Помимо этого, по словам губернатора, реализуется программа по обеспечению жильем сотрудников агропромышленного комплекса, обрабатывающих производств и социальной сферы. За последние три года построено более 100 жилых домов, свои жилищные условия улучшили 85 семей. В 2026 году построят малоэтажные жилые комплексы в Ельнинском, Смоленском и Гагаринском муниципальных округах.
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
Стабильный рост темпов развития животноводства отмечен в Смоленской области
Вчера, 12:12
 
Смоленская область, Василий Анохин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
