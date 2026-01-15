Экс-футболист "Зенита" и "Ростова" Акимов умер в возрасте 45 лет

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывший нападающий петербургских футбольных клубов "Зенит" и "Динамо" Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет, сообщает в Telegram-канале "Динамо".

Акимов находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров в истории второго по силе дивизиона чемпионата России (127 голов). Также форварду принадлежит рекорд по количеству голов в истории "Сибири" (109).