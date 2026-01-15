https://ria.ru/20260115/akimov-2068191537.html
Экс-футболист "Зенита" и "Ростова" Акимов умер в возрасте 45 лет
Экс-футболист "Зенита" и "Ростова" Акимов умер в возрасте 45 лет - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Экс-футболист "Зенита" и "Ростова" Акимов умер в возрасте 45 лет
Бывший нападающий петербургских футбольных клубов "Зенит" и "Динамо" Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет, сообщает в Telegram-канале "Динамо". РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T22:59:00+03:00
2026-01-15T22:59:00+03:00
2026-01-15T23:00:00+03:00
футбол
спорт
зенит
ростов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068191094_0:10:514:299_1920x0_80_0_0_ff5b9e574de5a219a19ac559a634c4bb.jpg
https://ria.ru/20260114/futbol-2067925222.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068191094_0:0:514:387_1920x0_80_0_0_8fd2182517e0e26b4c6240e8ceebcd1f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зенит, ростов
Футбол, Спорт, Зенит, Ростов
Экс-футболист "Зенита" и "Ростова" Акимов умер в возрасте 45 лет
Бывший футболист "Зенита" и "Ростова" Дмитрий Акимов умер в возрасте 45 лет