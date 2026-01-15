Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист "Зенита" и "Ростова" Акимов умер в возрасте 45 лет
Футбол
 
22:59 15.01.2026
Экс-футболист "Зенита" и "Ростова" Акимов умер в возрасте 45 лет
Экс-футболист "Зенита" и "Ростова" Акимов умер в возрасте 45 лет - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Экс-футболист "Зенита" и "Ростова" Акимов умер в возрасте 45 лет
Бывший нападающий петербургских футбольных клубов "Зенит" и "Динамо" Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет, сообщает в Telegram-канале "Динамо". РИА Новости Спорт, 15.01.2026
спорт, зенит, ростов
Футбол, Спорт, Зенит, Ростов
Экс-футболист "Зенита" и "Ростова" Акимов умер в возрасте 45 лет

Бывший футболист "Зенита" и "Ростова" Дмитрий Акимов умер в возрасте 45 лет

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывший нападающий петербургских футбольных клубов "Зенит" и "Динамо" Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет, сообщает в Telegram-канале "Динамо".
Причины смерти экс-футболиста не называются.
«
"Ушел из жизни Дмитрий Акимов. Бывшему нападающему петербургского "Динамо" было 45 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия", - говорится в заявлении клуба.
Акимов завоевал бронзовые медали чемпионата Белоруссии 2000 года с минским "Динамо" и чемпионата России 2001 года с "Зенитом". Также нападающий выступал за петербургскую "Смену", "Тюмень", липецкий "Металлург", новосибирскую "Сибирь", "Ростов" и воронежский "Факел".
Акимов находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров в истории второго по силе дивизиона чемпионата России (127 голов). Также форварду принадлежит рекорд по количеству голов в истории "Сибири" (109).
Лайонел Адамс - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Воспитанника ЦСКА нашли мертвым. Что произошло в подмосковной высотке?
14 января, 22:10
 
