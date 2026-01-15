https://ria.ru/20260115/aeroport-2067967159.html
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.01.2026
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Оренбурга, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T07:29:00+03:00
2026-01-15T07:29:00+03:00
2026-01-15T07:29:00+03:00
оренбург
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_0:26:500:307_1920x0_80_0_0_b1ab3f7c4200822a06d856c5ad18035b.jpg
https://ria.ru/20260115/aeroport-2067965695.html
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20576/43/205764392_29:0:472:332_1920x0_80_0_0_0193d3562ca5f553e36fa40b14163e46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Оренбург, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Оренбурга ввели временные ограничения
В аэропорту Оренбурга ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов