МХАТ имени Горького выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого
МХАТ имени Горького выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого - РИА Новости, 14.01.2026
МХАТ имени Горького выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого
Генеральный директор МХАТ имени М. Горького Елена Булукова выразила соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:41:00+03:00
2026-01-14T18:41:00+03:00
2026-01-14T18:41:00+03:00
МХАТ имени Горького выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Генеральный директор МХАТ имени М. Горького Елена Булукова выразила соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, отметив, что работы в театре и в кино принесли ему зрительскую любовь.
Золотовицкий
скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист полгода боролся с онкологией. Прощание с ним состоится в субботу на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова
.
"Для нескольких поколений российских актеров он был прекрасным преподавателем, вдохновляющим и мудрым... Игорь Золотовицкий - артист огромного таланта, работы в театре и в кино принесли ему зрительскую любовь", - отметила Булукова в соболезновании, опубликованном в Telegram-канале театра.
Также коллектив театра выразил соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам артиста.
Гендиректор МХАТ отметила, что многие знали Золотовицкого как удивительно порядочного, остроумного и доброго человека с необыкновенным чувством юмора.
"Невозможно словами передать боль утраты. Мы будем помнить Игоря Яковлевича — замечательного человека, выдающегося артиста", - заключила Булукова.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте
. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera
" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (принц Арагонский, принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России
, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.