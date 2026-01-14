Рейтинг@Mail.ru
Раввин Борода отметил участие Золотовицкого в еврейской культурной жизни
17:57 14.01.2026
Раввин Борода отметил участие Золотовицкого в еврейской культурной жизни
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования в связи с уходом из жизни ректора Школы-студии МХАТ, актёра... РИА Новости, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода выразил соболезнования в связи с уходом из жизни ректора Школы-студии МХАТ, актёра театра и кино, театрального педагога и телережиссёра, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого, отметив его участие в еврейской культурной жизни и связь с национальными корнями.
Золотовицкий скончался в больнице утром в среду на 65 году жизни. Артист боролся с онкологией, которая, по сообщению пресс-службы МХТ имени А.П. Чехова, проявила себя полгода назад.
"Всю свою жизнь Игорь Яковлевич посвятил искусству и созиданию, и после него в мире остается его колоссальное духовное наследие, его талант остается с нами в его ролях, а его принципы и ценности продолжатся в его учениках. Для еврейской общины было очень важно участие Игоря Яковлевича в еврейской культурной жизни и его связь с национальными корнями", - говорится в соболезновании раввина.
Прощание с заслуженным артистом России Золотовицким состоится 17 января в МХТ имени А.П Чехова, он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщили в пресс-службе театра.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Николая Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.
С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором. В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
