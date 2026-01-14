Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого

Рейтинг@Mail.ru
17:07 14.01.2026
Новости
игорь золотовицкий, михаил мишустин
Культура, Игорь Золотовицкий, Михаил Мишустин
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоИгорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Игорь Золотовицкий. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной ректора Школы-студии МХАТ, актёра театра и кино, театрального педагога и телережиссёра, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого и отметил, что он сочетал талант актёра, режиссёра и педагога, покорил зрителей игрой и харизмой.
Официальная телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
"Примите мои искренние соболезнования в связи с уходом из жизни Игоря Яковлевича Золотовицкого. Это невосполнимая утрата для отечественной культуры, для родных, близких, коллег... Он был человеком многогранного дарования, который сочетал в себе талант актёра, режиссёра и педагога. На театральной сцене и в кинематографе создал яркие образы, покорил зрителей своей вдохновенной игрой, харизмой, особым обаянием", - говорится в сообщении.
Мишустин добавил, что долгие годы Игорь Золотовицкий возглавлял легендарную Школу-студию имени В.И.Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П.Чехова, внёс большой вклад в развитие творческого вуза. Мудрый педагог, он учил своих студентов актёрскому мастерству, умению думать, быть личностями, передавал им большую любовь к драматическому искусству, говорится в телеграмме.
"Игоря Яковлевича больше нет с нами. Но остались его роли, его ученики и добрая память об этом светлом, неординарном человеке", - заключил он.
 
Культура
 
 
