Тернистый путь Игоря Золотовицкого к величию

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мальчик, который выжил под обломками Ташкентского землетрясения. Слесарь, который год выворачивал болты на заводе. Актер, сыгравший десятки ролей во МХАТе. Педагог, воспитавший сотни учеников. Игорь Золотовицкий ушел на 65-м году жизни. Чем запомнился человек, прошедший путь от руин до вершин?

Детство, которое могло оборваться

В Ташкенте 18 июня 1961-го родился мальчик, которому суждено было пройти через испытания с самого детства. Отец Яков Соломонович работал железнодорожным механиком, мать Софья Григорьевна — в торговле.

"Родители у меня были замечательные люди. И простые — из-за войны остались без хорошего образования", — вспоминал актер.

В пять лет он пережил катастрофу, которую невозможно забыть. Ташкентское землетрясение 1966 года разрушило дом семьи Золотовицких.

"Все произошло ночью, под утро. Помню, просыпаюсь оттого, что мама хватает меня на руки прямо в одеяле. Вижу только, что по стене возле моей кроватки расползаются трещины — как паутина. Мама бежит на улицу, сзади — папа с моей старшей сестрой. Во дворе толпятся люди. Вой сирен, какой-то странный запах. Все кричат: "Война! Началась война!" Несколько минут дом трясется, словно живое существо, после чего обрушивается — треск, грохот, облака пыли, воронка", — рассказывал он.

Семье пришлось ютиться у родственников, пока не выделили новое жилье.

От слесаря до актера МХАТа

Обучаясь в пятом классе, Игорь случайно попал в студию "Товарищ" при Дворце пионеров. Руководила ей педагог Ольга Фиала — она разглядела в подростке талант.

После школы, в 1978-м, отправился поступать в Москву — и опоздал на экзамены. Пришлось вернуться в Ташкент и устроиться на 84-й авиаремонтный завод слесарем.

"Сначала был учеником, а потом перешел в ранг слесаря второго разряда. Через месяц получал уже 150 рублей — по тем временам очень хорошие деньги. Там такие деды работали, словами не передать! Например, дядя Толя, мой учитель, — ему тогда было лет 60, вообще былинный персонаж. На первой нашей встрече дал мне задание открутить болтики. И я в течение всего дня с невероятными усилиями выворачивал болты, которые он легко закрутил вручную. Правда, рука у него была размером с мою голову", — вспоминал актер.

Год на заводе не убил мечту. В 1979-м Золотовицкий поступил в Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе на курс Виктора Монюкова. Его однокурсниками стали Алена Бондарчук, Алексей Гуськов и Сергей Земцов. В 1983-м он окончил учебу и был принят в труппу МХАТа СССР имени Горького.

Актер, который играл все

После разделения театра в 1987-м Золотовицкий остался в коллективе под руководством Олега Ефремова — ныне МХТ имени Чехова.

Его диапазон был поразительным . Он играл в спектаклях "Борис Годунов", "Мастер и Маргарита", "Сирано де Бержерак", "Чайка", "Иванов". В постановке "№ 13" сыграл Ронни, в "Изображая жертву" — Закирова. В разные годы были роли в "Женитьбе" Гоголя, "Последней жертве" Островского, "Осаде" Гришковца.

"Театр — это не работа. Это образ жизни", — говорил Игорь Яковлевич.

Помимо МХАТа, работал в других театрах: "Et cetera", Театре Табакова, "Квартете И", "Школе современной пьесы". В конце 1980-х играл в Театре-студии "Человек", в 1990-1991 годах — в Театре имени Станиславского (МХАТ). Был одним из ведущих актеров Пятой студии МХАТ.

Как режиссер поставил спектакли "Башмачкин" по гоголевской "Шинели" и "Женитьбу" в МХТ.

Кино, которое запомнили

В кино дебютировал в 1984-м — сыграл гидроакустика Рыбакова в фильме "Егорка". Потом были роли в культовом "Такси-блюз" (1990), в кинолентах "Луна-парк" (1992), "Сочинение ко Дню Победы" (1998), "Заяц над бездной" (2006).

Ключевой стала роль Виктора Чагина в сериале "Пятый угол" (2001) — первая большая телевизионная работа. Зрители запомнили его по сериалам "Марш Турецкого — 2" и "Каменская-3". Последней ролью стал Николай в мелодраме Love (2021). Всего снялся в более чем 60 фильмах и сериалах.

В 1990-е также проявил себя на телевидении — стал одним из постановщиков дог-шоу "Я и моя собака" на НТВ, вел программу "Живые новости".

Педагог, который делился любовью к театру

С 1989 года Золотовицкий преподавал в Школе-студии МХАТ. Стал профессором, воспитал несколько поколений актеров. В 1990-е также работал в театральной школе Нильса Ареструпа в Париже.

"Преподавать — значит делиться тем, что любишь", — считал он.

В 2011 году его назначили директором Центрального Дома актера имени Яблочкиной. В 2013-м избрали ректором Школы-студии МХАТ. С ноября 2016 года по декабрь 2018-го занимал должность заместителя художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Под его руководством Школа-студия сохраняла и развивала традиции системы Станиславского.

Признание

Вклад Игоря Яковлевича в отечественную культуру был отмечен государственными званиями: заслуженный артист Российской Федерации (2002) и заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2020). Он также являлся лауреатом премии "Фигаро".

В 2024-м получил Премию города Москвы за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства, организацию и проведение юбилейных мероприятий, посвященных основанию Московского Художественного театра, Музея МХАТ и Школы-студии МХАТ.

Игорь Яковлевич умер на 65-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни — была онкология.

"Прощание с Игорем Яковлевичем Золотовицким состоится в субботу, 17 января. В тот же день Игорь Яковлевич будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы", — сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

Светлая память

Игорь Золотовицкий прожил жизнь, которая доказывает: путь к мечте может начаться с землетрясения, пройти через авиаремонтный завод и привести к вершинам театрального искусства.

Он был актером, педагогом, режиссером, руководителем. Но главное — он был человеком театра в самом высоком смысле этого слова. Человеком, для которого сцена действительно стала образом жизни.