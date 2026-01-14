Рейтинг@Mail.ru
Певцов назвал Золотовицкого мудрейшим педагогом
Культура
 
15:56 14.01.2026
Певцов назвал Золотовицкого мудрейшим педагогом
Народный артист РФ Дмитрий Певцов, вспоминая заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, назвал его мудрейшим педагогом,... РИА Новости, 14.01.2026
Певцов назвал Золотовицкого мудрейшим педагогом

Певцов назвал Золотовицкого мудрейшим педагогом, отдавшим студентам часть души

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Народный артист РФ Дмитрий Певцов, вспоминая заслуженного артиста России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, назвал его мудрейшим педагогом, отдавшим студентам часть своей души.
Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист боролся с онкологией, которая, по сообщению МХТ имени Чехова, проявила себя полгода назад.
"Эта потеря невосполнима. Её трудно осознать разумом и принять сердцем. Игорь Яковлевич был уникальным человеком — актёром бесконечной глубины, мудрейшим педагогом, отдавшим студентам часть своей души, и настоящим рыцарем театра", - написал Певцов в своем Telegram-канале.
Певцов добавил, что Золотовицкий более сорока лет жизни, таланта и неиссякаемой любви посвятил служению Художественному театру, пройдя путь от артиста до ректора Школы-студии.
"Он был одной из тех редких, основополагающих фигур, на которых держится сам дух театра — бесконечно преданных, высочайше профессиональных, абсолютно театральных", - приводятся слова Певцова в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Певцов выразил глубокие соболезнования Московскому Художественному театру им. А. П. Чехова, Школе-студии МХАТ, Центральному Дому актёра, а также всем друзьям, ученикам и коллегам Игоря Яковлевича Золотовицкого.
"Мы разделяем с вами это горе. Уход Игоря Золотовицкого — невосполнимая утрата и глубокая рана для всего театрального сообщества. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах", - заключил артист.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
КультураОбществоРоссияТашкентИгорь ЗолотовицкийДмитрий ПевцовEt Cetera
 
 
