Рейтинг@Mail.ru
Парк "Зарядье" назвал работу с Золотовицким неоценимым опытом - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:55 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/zolotovitskiy-2067844719.html
Парк "Зарядье" назвал работу с Золотовицким неоценимым опытом
Парк "Зарядье" назвал работу с Золотовицким неоценимым опытом - РИА Новости, 14.01.2026
Парк "Зарядье" назвал работу с Золотовицким неоценимым опытом
Возможность работать с Игорем Золотовицким на "Театральных выходных", где мастер лично принимал открытый творческий экзамен, была важным и неоценимым опытом для РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:55:00+03:00
2026-01-14T15:55:00+03:00
культура
россия
игорь золотовицкий
зарядье
школа-студия мхат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012486416_0:47:3072:1775_1920x0_80_0_0_e947995b6ec6095cdb7e5a85a7627b86.jpg
https://ria.ru/20260114/rukhmanov-2067829260.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012486416_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_918a0ec5e54a74e8ec6259edd6856fc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь золотовицкий, зарядье, школа-студия мхат
Культура, Россия, Игорь Золотовицкий, Зарядье, Школа-студия МХАТ
Парк "Зарядье" назвал работу с Золотовицким неоценимым опытом

"Зарядье" выразил соболезнования в связи со смертью Золотовицкого

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкИгорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Игорь Золотовицкий . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Возможность работать с Игорем Золотовицким на "Театральных выходных", где мастер лично принимал открытый творческий экзамен, была важным и неоценимым опытом для парка "Зарядье", сообщается в Telegram-канале площадки.
Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года.
«

"Ушел из жизни Игорь Золотовицкий - актер, режиссер и педагог, заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ. Важным и неоценимым опытом для парка "Зарядье" была возможность работать с Игорем Яковлевичем на "Театральных выходных", где мастер лично принимал открытый творческий экзамен", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Школа-студия МХАТ под его руководством представляла избранные работы дипломников на выставках цикла "Выпуск", а также участвовала в других проектах парка.
«

"Парк "Зарядье" приносит соболезнования родным, близким и коллегам Игоря Золотовицкого", - заключается в сообщении.

Актер Виктор Рухманов - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Умер заслуженный артист России Виктор Рухманов
Вчера, 15:06
 
КультураРоссияИгорь ЗолотовицкийЗарядьеШкола-студия МХАТ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала