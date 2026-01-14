Парк "Зарядье" назвал работу с Золотовицким неоценимым опытом

«

"Ушел из жизни Игорь Золотовицкий - актер, режиссер и педагог, заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ. Важным и неоценимым опытом для парка "Зарядье" была возможность работать с Игорем Яковлевичем на "Театральных выходных", где мастер лично принимал открытый творческий экзамен", - говорится в сообщении.