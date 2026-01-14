Парк "Зарядье" назвал работу с Золотовицким неоценимым опытом

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Возможность работать с Игорем Золотовицким на "Театральных выходных", где мастер лично принимал открытый творческий экзамен, была важным и неоценимым опытом для парка "Зарядье", сообщается в Telegram-канале площадки.
Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года.
"Ушел из жизни Игорь Золотовицкий - актер, режиссер и педагог, заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ. Важным и неоценимым опытом для парка "Зарядье" была возможность работать с Игорем Яковлевичем на "Театральных выходных", где мастер лично принимал открытый творческий экзамен", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Школа-студия МХАТ под его руководством представляла избранные работы дипломников на выставках цикла "Выпуск", а также участвовала в других проектах парка.
"Парк "Зарядье" приносит соболезнования родным, близким и коллегам Игоря Золотовицкого", - заключается в сообщении.
