Цискаридзе назвал Золотовицкого замечательным артистом с чувством юмора - РИА Новости, 14.01.2026
13:22 14.01.2026
Цискаридзе назвал Золотовицкого замечательным артистом с чувством юмора
Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ,... РИА Новости, 14.01.2026
россия, ташкент, игорь золотовицкий, николай цискаридзе, николай гоголь, et cetera
Россия, Ташкент, Игорь Золотовицкий, Николай Цискаридзе, Николай Гоголь, Et Cetera
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Игорь Золотовицкий. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, отметив, что тот был замечательным артистом с тонким чувством юмора.
Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года.
"Я Игоря прекрасно знал и очень уважал! Он был замечательным артистом с тонким чувством юмора. И ко всему тому ему удалось стать замечательным ректором. Эти таланты одновременно даются далеко не всем", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале.
По его словам, они с Золотовицким много лет работали бок о бок в правлении Дома актера и часто сообща противостояли различным невзгодам, радовались победам и заботились о коллегах.
"Такой молодой, такой живой, это ужасно несправедливо, но Всевышнему виднее, у кого какой срок. Светлая память!" - заключил Цискаридзе.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Николая Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино в таких фильмах и сериалах как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания Заслуженного артиста России, а в 2020 году стал Заслуженным деятелем искусств РФ.
Россия, Ташкент, Игорь Золотовицкий, Николай Цискаридзе, Николай Гоголь, Et Cetera
 
 
