Цискаридзе назвал Золотовицкого замечательным артистом с чувством юмора

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, отметив, что тот был замечательным артистом с тонким чувством юмора.

Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года.

"Я Игоря прекрасно знал и очень уважал! Он был замечательным артистом с тонким чувством юмора. И ко всему тому ему удалось стать замечательным ректором. Эти таланты одновременно даются далеко не всем", - написал Цискаридзе в своем Telegram-канале.

По его словам, они с Золотовицким много лет работали бок о бок в правлении Дома актера и часто сообща противостояли различным невзгодам, радовались победам и заботились о коллегах.

"Такой молодой, такой живой, это ужасно несправедливо, но Всевышнему виднее, у кого какой срок. Светлая память!" - заключил Цискаридзе.

Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Николая Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.

Золотовицкий также снимался в кино в таких фильмах и сериалах как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.