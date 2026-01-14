Прощание с Игорем Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом РФ, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова, о дате сообщат позднее, сообщается в Telegram-канале театра.
Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года.
"Прощание с Игорем Яковлевичем Золотовицким состоится в МХТ имени А.П. Чехова – на сцене, которой он служил более сорока лет. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.