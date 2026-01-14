https://ria.ru/20260114/zolotovitskiy-2067766910.html
Герасимов выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Золотовицкого
Герасимов выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Золотовицкого - РИА Новости, 14.01.2026
Герасимов выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Золотовицкого
Народный артист России, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов в беседе с РИА Новости выразил соболезнования в... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:37:00+03:00
2026-01-14T11:37:00+03:00
2026-01-14T12:05:00+03:00
россия
ташкент
игорь золотовицкий
евгений герасимов
et cetera
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067750132_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_ac996de58c6ef169733e1df65dacb4e0.jpg
https://ria.ru/20260114/zolotovitskiy-2067765075.html
россия
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067750132_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_5e0c2407d78c49f8d12a5671fbe134f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ташкент, игорь золотовицкий, евгений герасимов, et cetera
Россия, Ташкент, Игорь Золотовицкий, Евгений Герасимов, Et Cetera
Герасимов выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Золотовицкого
Герасимов назвал смерть Золотовицкого большой потерей для творчества страны
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Народный артист России, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов в беседе с РИА Новости выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, назвав его яркой личностью в искусстве, а также отметив, что это стало большой потерей для творчества.
Золотовицкий
скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года.
"Это большая потеря в столь раннем возрасте. Человек, который так много сделал для творчества, для искусства, для общественной работы. Очень яркий в искусстве был этот человек. Конечно, это большая потеря в сегодняшней нашей творческой среде", - сказал Герасимов
.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте
. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera
" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России
, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.