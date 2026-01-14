Герасимов выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Золотовицкого

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Народный артист России, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов в беседе с РИА Новости выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого, назвав его яркой личностью в искусстве, а также отметив, что это стало большой потерей для творчества.