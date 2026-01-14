https://ria.ru/20260114/zolotovitskiy-2067765075.html
Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 14.01.2026
Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 14.01.2026
Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
РИА Новости: Игоря Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заслуженного артиста РФ, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник.
"На Троекуровском", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
родился 18 июня 1961 года в Ташкенте
. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera
" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.