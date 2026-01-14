Золотовицкий полгода боролся с болезнью, рассказали в театре

"Тяжелая болезнь, которая проявила себя всего полгода назад, оказалась сильней", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.