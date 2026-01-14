Рейтинг@Mail.ru
12:35 14.01.2026
Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал Золото" переходит на сделки с золотыми слитками вместо биржевого золота, сообщает Т-Банк. РИА Новости, 14.01.2026
экономика, россия, национальный клиринговый центр (нкц), московская биржа
Экономика, Россия, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Московская биржа
Фонд "Т-Капитал Золото" переходит на покупку золотых слитков

БПИФ "Т-Капитал Золото" переходит на сделки с золотыми слитками

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотой слиток
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Золотой слиток. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал Золото" переходит на сделки с золотыми слитками вместо биржевого золота, сообщает Т-Банк.
Как отмечается в сообщении, этот шаг призван повысить надежность и устойчивость фонда к потенциальным внешним шокам.
Раньше фонд "Т-Капитала" проводил сделки с биржевым золотом — цифровым эквивалентом физического актива, учет которого ведется в Национальном клиринговом центре (НКЦ). Теперь слитки золота находятся в имуществе фонда и хранятся в банке-партнере на территории России. При этом все сделки в рамках фонда продолжат совершаться по прозрачным рыночным ценам актива GLDRUB_TOM на Московской бирже.
Как отметил директор по инвестициям УК "Т-Капитал" Евгений Митюков, такая мера должна обеспечить защиту от инфляции без инфраструктурных рисков, поскольку золото принадлежит фонду и хранится на территории России, а валюта торгов — рубли.
"Переход фонда к покупке физических слитков выводит его на новый уровень операционной устойчивости и гибкости управления ликвидностью даже в кризисных сценариях", - приводятся в сообщении его слова.
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Управляющая компания Т-Капитал озвучила результаты деятельности фондов
24 октября 2025, 10:00
 
