Фонд "Т-Капитал Золото" переходит на покупку золотых слитков

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) "Т-Капитал Золото" переходит на сделки с золотыми слитками вместо биржевого золота, сообщает Т-Банк.

Как отмечается в сообщении, этот шаг призван повысить надежность и устойчивость фонда к потенциальным внешним шокам.

Раньше фонд "Т-Капитала" проводил сделки с биржевым золотом — цифровым эквивалентом физического актива, учет которого ведется в Национальном клиринговом центре (НКЦ). Теперь слитки золота находятся в имуществе фонда и хранятся в банке-партнере на территории России. При этом все сделки в рамках фонда продолжат совершаться по прозрачным рыночным ценам актива GLDRUB_TOM на Московской бирже.

Как отметил директор по инвестициям УК "Т-Капитал" Евгений Митюков, такая мера должна обеспечить защиту от инфляции без инфраструктурных рисков, поскольку золото принадлежит фонду и хранится на территории России, а валюта торгов — рубли.