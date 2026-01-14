Рейтинг@Mail.ru
Журова объяснила, как от недопуска россиян могут пострадать американцы - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 14.01.2026 (обновлено: 14:36 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/zhurova-2067810133.html
Журова объяснила, как от недопуска россиян могут пострадать американцы
Журова объяснила, как от недопуска россиян могут пострадать американцы - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Журова объяснила, как от недопуска россиян могут пострадать американцы
Депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит принять решения по допуску российских спортсменов,... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T14:10:00+03:00
2026-01-14T14:36:00+03:00
светлана журова
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575416285_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_70a8aade5c090d0817e42cdb48669f22.jpg
https://ria.ru/20260114/mok-2067769335.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575416285_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f46dc967d11fbcf14d6a1d9ad1b9d0c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
светлана журова, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026, спорт
Светлана Журова, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт
Журова объяснила, как от недопуска россиян могут пострадать американцы

Журова: если МОК не примет решения по России, будут требовать отстранить Америку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит принять решения по допуску российских спортсменов, иначе будут требовать отстранить американцев из-за ситуации в Венесуэле.
Ранее пресс-служба МОК заявила РИА Новости, что организация не планирует вводить санкции против спортсменов из США после ударов армии страны по Венесуэле из-за принципа невмешательства в политику и с целью обеспечения участия спортсменов в Олимпийских играх независимо от места рождения.
«
"Это, как всегда, двойные стандарты. МОК уже начал ставить в неловкое положение Гашек. Он, видимо, хочет быть последовательным. Раз Россию отстранял отовсюду, так же хочет и с Америкой теперь. МОК должен принять какие-то решения по нам. Если они этого не сделают, многие попытаются отстранить и Америку. И тогда это превратится в выяснение отношений политиков на площадке спорта. А это опасно допускать. Надо раз и навсегда принять решение о том, чтобы не реагировать ни на какие конфликты. Он через неделю закончится. А процедура отстранения и возвращения будет длиться годами. Политики отпиарятся на этой теме, а спортсмены будут страдать", - сказала Журова.
Ближайшие Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту начала соревнований. В настоящий момент приглашения на Олимпиаду получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов, которые уже их приняли, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.
«
"Нам же никто не разрешит вернуться к стартовым позициям с теми квотами, которые у нас были. А мы годами это зарабатывали, у нас было по 4-5 участников. А теперь мы следующее четырехлетие будем выходить на тот уровень, который у нас был тогда. И в ряде видов спорта это критично. В нашем, в фигурном катании, например. И даже когда вы страну возвращаете, вы еще продолжаете ее четыре года наказывать. Возвращайте тогда сразу в полном составе, давайте те же квоты. У нас коньки, шорт-трек приносили 24 медали на Олимпиаде. Мы не можем вернуться по одному спортсмену в дисциплине. МОК одним своим решением откидывает страну на четыре года назад", - добавила депутат.
Шорт-трек - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Российские шорт-трекисты приняли приглашение на Олимпиаду
11:45
 
Светлана ЖуроваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Трактор
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сочи
    9
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Локомотив
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Парма
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Кельн
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Перерыв
    Интер М
    Лечче
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Порту
    Бенфика
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Альбасете
    Реал Мадрид
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала