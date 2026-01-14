Журова объяснила, как от недопуска россиян могут пострадать американцы

«

"Нам же никто не разрешит вернуться к стартовым позициям с теми квотами, которые у нас были. А мы годами это зарабатывали, у нас было по 4-5 участников. А теперь мы следующее четырехлетие будем выходить на тот уровень, который у нас был тогда. И в ряде видов спорта это критично. В нашем, в фигурном катании, например. И даже когда вы страну возвращаете, вы еще продолжаете ее четыре года наказывать. Возвращайте тогда сразу в полном составе, давайте те же квоты. У нас коньки, шорт-трек приносили 24 медали на Олимпиаде. Мы не можем вернуться по одному спортсмену в дисциплине. МОК одним своим решением откидывает страну на четыре года назад", - добавила депутат.