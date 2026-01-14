Журова объяснила, как от недопуска россиян могут пострадать американцы

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит принять решения по допуску российских спортсменов, иначе будут требовать отстранить американцев из-за ситуации в Венесуэле.
Ранее пресс-служба МОК заявила РИА Новости, что организация не планирует вводить санкции против спортсменов из США после ударов армии страны по Венесуэле из-за принципа невмешательства в политику и с целью обеспечения участия спортсменов в Олимпийских играх независимо от места рождения.
«
"Это, как всегда, двойные стандарты. МОК уже начал ставить в неловкое положение Гашек. Он, видимо, хочет быть последовательным. Раз Россию отстранял отовсюду, так же хочет и с Америкой теперь. МОК должен принять какие-то решения по нам. Если они этого не сделают, многие попытаются отстранить и Америку. И тогда это превратится в выяснение отношений политиков на площадке спорта. А это опасно допускать. Надо раз и навсегда принять решение о том, чтобы не реагировать ни на какие конфликты. Он через неделю закончится. А процедура отстранения и возвращения будет длиться годами. Политики отпиарятся на этой теме, а спортсмены будут страдать", - сказала Журова.
Ближайшие Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту начала соревнований. В настоящий момент приглашения на Олимпиаду получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов, которые уже их приняли, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.
«
"Нам же никто не разрешит вернуться к стартовым позициям с теми квотами, которые у нас были. А мы годами это зарабатывали, у нас было по 4-5 участников. А теперь мы следующее четырехлетие будем выходить на тот уровень, который у нас был тогда. И в ряде видов спорта это критично. В нашем, в фигурном катании, например. И даже когда вы страну возвращаете, вы еще продолжаете ее четыре года наказывать. Возвращайте тогда сразу в полном составе, давайте те же квоты. У нас коньки, шорт-трек приносили 24 медали на Олимпиаде. Мы не можем вернуться по одному спортсмену в дисциплине. МОК одним своим решением откидывает страну на четыре года назад", - добавила депутат.