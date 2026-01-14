Зеленский сделал истеричное заявление о союзниках

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о проблемах с закупками вооружения у США на европейские деньги. Об этом он сказал в вечернем обращении.



"Важно, чтобы было реальное и своевременное выполнение всех договоренностей с нашими партнерами", — сказал он.