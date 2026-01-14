Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал истеричное заявление о союзниках - РИА Новости, 14.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 14.01.2026 (обновлено: 11:42 14.01.2026)
Зеленский сделал истеричное заявление о союзниках
Зеленский сделал истеричное заявление о союзниках - РИА Новости, 14.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о союзниках
Владимир Зеленский заявил о проблемах с закупками вооружения у США на европейские деньги. Об этом он сказал в вечернем обращении. "Важно, чтобы было реальное и... РИА Новости, 14.01.2026
Зеленский сделал истеричное заявление о союзниках

Зеленский заявил о проблемах с закупками вооружения США на деньги ЕС

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о проблемах с закупками вооружения у США на европейские деньги. Об этом он сказал в вечернем обращении.

"Важно, чтобы было реальное и своевременное выполнение всех договоренностей с нашими партнерами", — сказал он.
Зеленский добавил, что программа закупок вооружения PURL через взносы европейских союзников нуждается в наполнении. Кроме того, он пожаловался, что с начала года было сделано недостаточно.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение государств ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир в этой стране. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСШАЕвропаЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
