МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о проблемах с закупками вооружения у США на европейские деньги. Об этом он сказал в вечернем обращении.
"Важно, чтобы было реальное и своевременное выполнение всех договоренностей с нашими партнерами", — сказал он.
"Важно, чтобы было реальное и своевременное выполнение всех договоренностей с нашими партнерами", — сказал он.
Зеленский добавил, что программа закупок вооружения PURL через взносы европейских союзников нуждается в наполнении. Кроме того, он пожаловался, что с начала года было сделано недостаточно.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение государств ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир в этой стране. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение государств ЕС о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир в этой стране. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.