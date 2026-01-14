МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. США осознали, что бесконечная опосредованная война с Россией невыгодна никому, в то время, как ЕС продолжает исключать себя из мировой политики, пишет Časopis argument.
"Реальность проста: Европа может только выиграть от американо-российского сближения. Мир принес бы более дешевую энергию, оживление торговли, снижение рисков для безопасности и возможности решать внутренние проблемы. Нормальные отношения с Москвой – это не уступка, а необходимость", — говорится в публикации.
При этом, по данным издания, Брюссель продолжает упорно сопротивляться установлению мира, так как это прольет свет на катастрофические ошибки в правлении европейских элит.
Отмечается также, что одержимость войной и отказ от дипломатии будут усугублять упадок союза.
"Врагом Европы является отсутствие мира и отрицание реальности", — заключил автор статьи.
В среду Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в переговорах по Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают президента Финляндии Александра Стубба
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
