Защита обжаловала шестой приговор "ангарскому маньяку" Попкову - РИА Новости, 14.01.2026
01:43 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/zaschita-2067703710.html
Защита обжаловала шестой приговор "ангарскому маньяку" Попкову
Защита обжаловала шестой приговор "ангарскому маньяку" Попкову - РИА Новости, 14.01.2026
Защита обжаловала шестой приговор "ангарскому маньяку" Попкову
Защита пожизненно осужденного "ангарского маньяка" Михаила Попкова обжаловала десятилетний приговор по делу об убийстве двух женщин в 2008 году, об этом... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T01:43:00+03:00
2026-01-14T01:43:00+03:00
происшествия
ангарск
иркутская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ангарск
иркутская область
россия
происшествия, ангарск, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ангарск, Иркутская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Защита обжаловала шестой приговор "ангарскому маньяку" Попкову

Защита ангарского маньяка обжаловала приговор по делу об убийстве в 2008 году

Михаил Попков в суде. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Защита пожизненно осужденного "ангарского маньяка" Михаила Попкова обжаловала десятилетний приговор по делу об убийстве двух женщин в 2008 году, об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в суд в Иркутской области поступила апелляционная жалоба защиты Покова.
Ангарскому маньяку добавили десять лет к сроку за убийство двух женщин
1 декабря 2025, 11:25
Суд в начале декабря 2025 года приговорил Попкова к десяти годам, по совокупности с более ранними решениями наказание маньяку осталось прежним - пожизненное в колонии особого режима.
Как заявляли в СК РФ, в августе 2008 года обвиняемый подъехал на автомобиле к участку на Московском тракте в Ангарске, чтобы поменять пробитое колесо. Там он встретил двух ранее ему не знакомых 27-летних женщин. Отмечалось, что в ходе знакомства между ними произошла ссора, "пока одна из женщин сидела в салоне его автомобиля, маньяк накинул на шею ее подруге, находившейся на улице, веревку и стал стягивать ее концы". Убедившись, что та не подает признаков жизни, Попков вернулся к авто, вывел из него вторую жертву и аналогично убил ее, сообщали в СК.
Бывшего ангарского милиционера Михаила Попкова по первому уголовному делу, которое было рассмотрено в 2015 году, суд признал виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда маньяк, находясь в заключении, признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 годы совершил убийство еще трех женщин. По этому уголовному делу Попкова приговорили к десяти годам колонии особого режима. В августе 2025-го Попков получил приговор в виде 9,5 лет за убийство женщины в 2011 году в городском парке Ангарска.
По данным СК, с учетом ранее расследованных уголовных дел доказана причастность Михаила Попкова к совершению 89 убийств и трех покушений.
"Ангарский маньяк" рассказал, как убивал женщин
4 октября 2025, 05:27
 
ПроисшествияАнгарскИркутская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
