10:49 14.01.2026 (обновлено: 10:50 14.01.2026)
Захарова дала совет ЕС, как реагировать на притязания США на Гренландию
Захарова дала совет ЕС, как реагировать на притязания США на Гренландию
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Чиновникам Евросоюза перед лицом притязаний США на Гренландию не помешает вспомнить, как они реагировали на события в Крыму в 2014 году, с иронией отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
Вчера, 08:00
"Для того, чтобы им помочь, хочу рекомендовать... в помощь им сейчас их же слова 2014 года. Пусть посмотрят, что говорили о ситуации вокруг Крыма. Очень будет им полезно для того, чтобы самозавестись на тему Гренландии", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она предложила чиновникам ЕС задаться вопросом, почему положение государств - членов Евросоюза интересует их меньше, чем ситуация в других странах.
"Пусть сейчас инвентаризируют и просто зададут себе вопрос, почему ситуация в странах, которые не являются их членами или не являются частью их единого экономического или политического пространства, интересует их больше, нежели они сами", - заключила дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России
13 января, 08:00
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
11 января, 08:00
 
