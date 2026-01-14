Рейтинг@Mail.ru
ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, оставляя мины - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 14.01.2026 (обновлено: 09:34 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/vsu-2067733090.html
ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, оставляя мины
ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, оставляя мины - РИА Новости, 14.01.2026
ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, оставляя мины
Украинские войска оставляют позиции в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T06:34:00+03:00
2026-01-14T09:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000573401_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_f9542d747174c02d8a60ced128c496c9.jpg
https://ria.ru/20260112/ukraina-2067302545.html
https://ria.ru/20260108/zaklyuchennye-2066835852.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000573401_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_0d3b064ce1d599f6bd620536b6d27245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, донецкая народная республика, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, оставляя мины

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Украинские войска оставляют позиции в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«

"Подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции", — рассказал собеседник агентства.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
ВС России уничтожили две боевые группы нацгвардейцев в Харьковской области
12 января, 06:34
Оставленные окопы, по его словам, они тщательно минируют.
"Противником активно проводится дистанционное минирование с помощью БПЛА", — добавил представитель силовых структур.
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Киев бросит новобранцев из заключенных в контратаку в Харьковской области
8 января, 06:35
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы в Харьковской области.
В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а вторая — в Сумской области. По последним данным Минобороны, в зоне их ответственности Украина потеряла за сутки около 375 человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала