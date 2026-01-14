Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 14.01.2026 (обновлено: 12:17 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/vostok-2067777193.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" - РИА Новости, 14.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военнослужащих и бронетранспортер в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T12:08:00+03:00
2026-01-14T12:17:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143249_0:3:2997:1689_1920x0_80_0_0_15fc57abff446db9180af19b48be673c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065143249_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_82a8d2c27172cffb63cb1696153cc53e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"

ВСУ потеряли свыше 300 военных в зоне группировки "Восток" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа операторов БПЛА в зоне СВО
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военнослужащих и бронетранспортер в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Риздвянка, Воздвижевка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Староукраинка Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала