Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток" - РИА Новости, 14.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
ВСУ за сутки потеряли свыше 300 военнослужащих и бронетранспортер в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Восток"
ВСУ потеряли свыше 300 военных в зоне группировки "Восток" за сутки