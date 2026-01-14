Володин и Сергеенко обсудили подготовку к форуму Союзного государства

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Белоруссии Игорем Сергеенко, в ходе которого они обсудили подготовку к проведению второго международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", сообщается на сайте ГД.

Володин поздравил Сергеенко с днем рождения, пожелав ему здоровья, успехов и всего самого наилучшего.