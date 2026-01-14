Рейтинг@Mail.ru
Володин и Сергеенко обсудили подготовку к форуму Союзного государства
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
14:46 14.01.2026
Володин и Сергеенко обсудили подготовку к форуму Союзного государства
Володин и Сергеенко обсудили подготовку к форуму Союзного государства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента)... РИА Новости, 14.01.2026
Володин и Сергеенко обсудили подготовку к форуму Союзного государства

Игорь Сергеенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Белоруссии Игорем Сергеенко, в ходе которого они обсудили подготовку к проведению второго международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", сообщается на сайте ГД.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко", - говорится в сообщении.
Володин поздравил Сергеенко с днем рождения, пожелав ему здоровья, успехов и всего самого наилучшего.
"Также они обсудили подготовку к проведению второго международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", который в этом году пройдет в Беларуси", - заключается в сообщении.
