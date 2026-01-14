https://ria.ru/20260114/volodin-2067821281.html
Володин и Сергеенко обсудили подготовку к форуму Союзного государства
Володин и Сергеенко обсудили подготовку к форуму Союзного государства - РИА Новости, 14.01.2026
Володин и Сергеенко обсудили подготовку к форуму Союзного государства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента)... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:46:00+03:00
2026-01-14T14:46:00+03:00
2026-01-14T14:46:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953386510_0:43:1907:1116_1920x0_80_0_0_85301d6ccc800c76ee313d7a387a1c46.jpg
https://ria.ru/20260114/forum-2067789818.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953386510_175:0:1880:1279_1920x0_80_0_0_733f4726207a0c44209ac568b60d2d17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, вячеслав володин, госдума рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин и Сергеенко обсудили подготовку к форуму Союзного государства
Володин и Сергеенко обсудили подготовку к форуму СГ
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Белоруссии Игорем Сергеенко, в ходе которого они обсудили подготовку к проведению второго международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", сообщается на сайте ГД.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко", - говорится в сообщении.
Володин поздравил Сергеенко с днем рождения, пожелав ему здоровья, успехов и всего самого наилучшего.
"Также они обсудили подготовку к проведению второго международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", который в этом году пройдет в Беларуси", - заключается в сообщении.