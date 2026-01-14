https://ria.ru/20260114/voleybol-2067917565.html
Волейболисты казанского "Зенита" одержали 10-ю победу подряд в Суперлиге
Волейболисты казанского "Зенита" одержали 10-ю победу подряд в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Волейболисты казанского "Зенита" одержали 10-ю победу подряд в Суперлиге
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Нову" из Новокуйбышевска в перенесенном матче 15-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T20:49:00+03:00
2026-01-14T20:49:00+03:00
2026-01-14T20:49:00+03:00
волейбол
спорт
новокуйбышевск
казань
зенит (санкт-петербург)
нова (новокуйбышевск)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905884702_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_060f1c07befdcd9ba67d855d557ad904.jpg
новокуйбышевск
казань
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905884702_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_24581be36ec708073d13f8e8360374dc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, новокуйбышевск, казань, зенит (санкт-петербург), нова (новокуйбышевск), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Новокуйбышевск, Казань, Зенит (Санкт-Петербург), Нова (Новокуйбышевск), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболисты казанского "Зенита" одержали 10-ю победу подряд в Суперлиге
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Нову" в Суперлиге