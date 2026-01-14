Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты казанского "Зенита" одержали 10-ю победу подряд в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Игорь Кобзарь
Волейбол
 
20:49 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/voleybol-2067917565.html
Волейболисты казанского "Зенита" одержали 10-ю победу подряд в Суперлиге
Волейболисты казанского "Зенита" одержали 10-ю победу подряд в Суперлиге - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Волейболисты казанского "Зенита" одержали 10-ю победу подряд в Суперлиге
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Нову" из Новокуйбышевска в перенесенном матче 15-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T20:49:00+03:00
2026-01-14T20:49:00+03:00
волейбол
спорт
новокуйбышевск
казань
зенит (санкт-петербург)
нова (новокуйбышевск)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905884702_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_060f1c07befdcd9ba67d855d557ad904.jpg
новокуйбышевск
казань
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, новокуйбышевск, казань, зенит (санкт-петербург), нова (новокуйбышевск), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Новокуйбышевск, Казань, Зенит (Санкт-Петербург), Нова (Новокуйбышевск), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболисты казанского "Зенита" одержали 10-ю победу подряд в Суперлиге

Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Нову" в Суперлиге

© Фото : Пресс-служба ВК "Зенит"Волейболисты казанского "Зенита"
Волейболисты казанского Зенита - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Пресс-служба ВК "Зенит"
Волейболисты казанского "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Нову" из Новокуйбышевска в перенесенном матче 15-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча, которая прошла в среду в Казани, завершилась победой хозяев со счетом 3-1 (25:18, 14:25, 25:22, 25:17).
Казанский "Зенит" одержал десятую победу подряд и с 17 выигранными матчами из 18 идет на первом месте в турнирной таблице, где "Нова" (9 побед в 18 матчах) располагается на седьмой позиции.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
14 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
Зенит-Казань
3 : 125:1814:2525:2225:17
HOBA
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ВолейболСпортНовокуйбышевскКазаньЗенит (Санкт-Петербург)Нова (Новокуйбышевск)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
Матч-центр
 
