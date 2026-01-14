Рейтинг@Mail.ru
Российскую гандболистку признали самым ценным игроком девятого тура ЛЧ - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
15:41 14.01.2026 (обновлено: 15:47 14.01.2026)
Российскую гандболистку признали самым ценным игроком девятого тура ЛЧ
Российскую гандболистку признали самым ценным игроком девятого тура ЛЧ
Российская гандболистка французского "Бреста" Анна Вяхирева признана самым ценным игроком девятого тура Лиги чемпионов, сообщается на странице турнира в соцсети РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Российскую гандболистку признали самым ценным игроком девятого тура ЛЧ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнна Вяхирева
Анна Вяхирева. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская гандболистка французского "Бреста" Анна Вяхирева признана самым ценным игроком девятого тура Лиги чемпионов, сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Вяхирева в матче против хорватской "Подравки" (31:30) россиянка забросила 11 мячей, став самым результативным игроком встречи.
По окончании сезона Вяхирева присоединится к датскому "Оденсе".
Вяхиревой 30 лет. В составе сборной России она завоевала золото Олимпиады 2016 года, стала серебряным призером Игр в Токио, была признана самым ценным игроком обоих олимпийских турниров. Также на счету гандболистки бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы. Вместе с клубом "Вайперс" россиянка выиграла чемпионат Норвегии, дважды - Кубок страны, а также Лигу чемпионов.
Гандбол. Рождественский турнир. Матч Аргентина - Белоруссия - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Сборная России выиграла Кубок дружбы по гандболу
© 2026 МИА «Россия сегодня»
