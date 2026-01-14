https://ria.ru/20260114/vjahireva-2067840717.html
Российскую гандболистку признали самым ценным игроком девятого тура ЛЧ
Российскую гандболистку признали самым ценным игроком девятого тура ЛЧ - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Российскую гандболистку признали самым ценным игроком девятого тура ЛЧ
Российская гандболистка французского "Бреста" Анна Вяхирева признана самым ценным игроком девятого тура Лиги чемпионов, сообщается на странице турнира в соцсети РИА Новости Спорт, 14.01.2026
