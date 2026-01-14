В АТАГ оценили влияние приостановки США оформления виз россиянам

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Приостановка США оформления виз россиянам не окажет существенного влияния на российских туристов, но может негативно сказаться на тех из них, у кого в Соединенных Штатах проживают родственники, такое мнение высказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

Ранее в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщил, что госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.

"Существенного влияния на выбор наших туристов среди зарубежных направлений это решение не окажет. Однако оно может негативно сказаться на тех россиянах, у кого в США проживают родственники", - сказал Брагин.

Он напомнил, что США последние несколько лет не являются популярным направлением у российских туристов из-за сложности с получением визы. Кроме того, между странами отсутствует прямое авиасообщение.