Рейтинг@Mail.ru
В АТАГ оценили влияние приостановки США оформления виз россиянам - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 14.01.2026 (обновлено: 18:06 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/vizy-2067887273.html
В АТАГ оценили влияние приостановки США оформления виз россиянам
В АТАГ оценили влияние приостановки США оформления виз россиянам - РИА Новости, 14.01.2026
В АТАГ оценили влияние приостановки США оформления виз россиянам
Приостановка США оформления виз россиянам не окажет существенного влияния на российских туристов, но может негативно сказаться на тех из них, у кого в... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:03:00+03:00
2026-01-14T18:06:00+03:00
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
https://ria.ru/20260114/turpotok-2067884004.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша
США
В АТАГ оценили влияние приостановки США оформления виз россиянам

РИА Новости: приостановка выдачи виз США несущественно повлияет на россиян

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Приостановка США оформления виз россиянам не окажет существенного влияния на российских туристов, но может негативно сказаться на тех из них, у кого в Соединенных Штатах проживают родственники, такое мнение высказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
Ранее в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщил, что госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
"Существенного влияния на выбор наших туристов среди зарубежных направлений это решение не окажет. Однако оно может негативно сказаться на тех россиянах, у кого в США проживают родственники", - сказал Брагин.
Он напомнил, что США последние несколько лет не являются популярным направлением у российских туристов из-за сложности с получением визы. Кроме того, между странами отсутствует прямое авиасообщение.
"Доля бронирований отелей и авиабилетов в США российскими путешественниками через отечественные туристические агрегаторы в прошлом году составила менее 1% от общего числа броней по выезду", - отметил он.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В РСТ прокомментировали приостановку выдачи виз в США
17:54
 
США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала