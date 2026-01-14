https://ria.ru/20260114/vizy-2067887273.html
В АТАГ оценили влияние приостановки США оформления виз россиянам
В АТАГ оценили влияние приостановки США оформления виз россиянам - РИА Новости, 14.01.2026
В АТАГ оценили влияние приостановки США оформления виз россиянам
Приостановка США оформления виз россиянам не окажет существенного влияния на российских туристов, но может негативно сказаться на тех из них, у кого в... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:03:00+03:00
2026-01-14T18:03:00+03:00
2026-01-14T18:06:00+03:00
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
https://ria.ru/20260114/turpotok-2067884004.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
В АТАГ оценили влияние приостановки США оформления виз россиянам
РИА Новости: приостановка выдачи виз США несущественно повлияет на россиян
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Приостановка США оформления виз россиянам не окажет существенного влияния на российских туристов, но может негативно сказаться на тех из них, у кого в Соединенных Штатах проживают родственники, такое мнение высказал РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
Ранее в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщил, что госдепартамент США
приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
"Существенного влияния на выбор наших туристов среди зарубежных направлений это решение не окажет. Однако оно может негативно сказаться на тех россиянах, у кого в США проживают родственники", - сказал Брагин.
Он напомнил, что США последние несколько лет не являются популярным направлением у российских туристов из-за сложности с получением визы. Кроме того, между странами отсутствует прямое авиасообщение.
"Доля бронирований отелей и авиабилетов в США российскими путешественниками через отечественные туристические агрегаторы в прошлом году составила менее 1% от общего числа броней по выезду", - отметил он.