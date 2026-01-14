Рейтинг@Mail.ru
Оформление виз в США уже было недоступно в России, заявили в РСТ - РИА Новости, 14.01.2026
17:44 14.01.2026 (обновлено: 17:51 14.01.2026)
Оформление виз в США уже было недоступно в России, заявили в РСТ
Оформление виз в США уже было недоступно в России, заявили в РСТ
Оформление виз в США уже было недоступно в России, заявили в РСТ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США над посольством страны в Москве
Флаг США над посольством страны в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Оформление виз в США на территории России было уже недоступно до запрета их выдачи, заявителям требовалось подавать документы через третьи страны, заявили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Следует отметить, что в настоящее время оформление виз США на территории России было недоступно: заявителям требовалось выезжать за границу и подавать документы через третьи страны. Это существенно усложняло процесс получения виз и ограничивало потенциальный спрос", - сказали в РСТ.
Ранее в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщил о том, что госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Власти США подтвердили аннулирование 85 тысяч виз с января 2025 года
10 декабря 2025, 01:43
 
