Оформление виз в США уже было недоступно в России, заявили в РСТ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Оформление виз в США на территории России было уже недоступно до запрета их выдачи, заявителям требовалось подавать документы через третьи страны, заявили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Ранее в среду телеканал Fox News со ссылкой на служебный меморандум американского дипведомства сообщил о том, что госдепартамент США приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран в рамках ужесточения контроля за заявителями. Решение вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок.