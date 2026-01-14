https://ria.ru/20260114/viza-2067881562.html
Оформление виз в США уже было недоступно в России, заявили в РСТ
Оформление виз в США уже было недоступно в России, заявили в РСТ - РИА Новости, 14.01.2026
Оформление виз в США уже было недоступно в России, заявили в РСТ
Оформление виз в США на территории России было уже недоступно до запрета их выдачи, заявителям требовалось подавать документы через третьи страны, заявили РИА... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:44:00+03:00
2026-01-14T17:44:00+03:00
2026-01-14T17:51:00+03:00
сша
россия
российский союз туриндустрии (рст)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_07dded48d6602c8a2d6a8d290204c736.jpg
https://ria.ru/20251210/ssha-2060988542.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e12c438a558e6a38511a55ea27c08585.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, российский союз туриндустрии (рст)
США, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Оформление виз в США уже было недоступно в России, заявили в РСТ
РСТ: россиянам приходилось подавать документы на визу в США через третьи страны