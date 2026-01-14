Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД встретился с послом Алжира - РИА Новости, 14.01.2026
22:23 14.01.2026
Замглавы МИД встретился с послом Алжира
Замглавы МИД встретился с послом Алжира
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Алжира в России Туфика Джуаму, стороны обсудили международную повестку... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
россия
ближний восток
сергей вершинин
алжир (республика)
в мире, россия, ближний восток, сергей вершинин, алжир (республика)
В мире, Россия, Ближний Восток, Сергей Вершинин, Алжир (республика)
Замглавы МИД встретился с послом Алжира

Вершинин и Джуаму обсудили ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Алжира в России Туфика Джуаму, стороны обсудили международную повестку дня с акцентом на обстановку на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахеле, говорится в заявлении российского дипведомства, опубликованном на сайте.
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Алжирской Народной Демократической Республики в России Туфика Джуаму по его просьбе... состоялся также доверительный обмен мнениями по актуальным сюжетам международной и региональной повестки дня с акцентом на обстановку на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахеле", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в ходе беседы был обсужден ряд практических вопросов дальнейшего развития отношений углубленного стратегического партнерства между Россией и Алжиром.
Глава МИД: Алжир приветствует сотрудничество России и Африки в Совбезе ООН
20 декабря 2025, 15:44
 
В миреРоссияБлижний ВостокСергей ВершининАлжир (республика)
 
 
