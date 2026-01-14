Замглавы МИД встретился с послом Алжира

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Алжира в России Туфика Джуаму, стороны обсудили международную повестку дня с акцентом на обстановку на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахеле, говорится в заявлении российского дипведомства, опубликованном на сайте.
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Алжирской Народной Демократической Республики в России Туфика Джуаму по его просьбе... состоялся также доверительный обмен мнениями по актуальным сюжетам международной и региональной повестки дня с акцентом на обстановку на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Сахаро-Сахеле", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в ходе беседы был обсужден ряд практических вопросов дальнейшего развития отношений углубленного стратегического партнерства между Россией и Алжиром.
Глава МИД: Алжир приветствует сотрудничество России и Африки в Совбезе ООН
20 декабря 2025, 15:44