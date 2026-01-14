Рейтинг@Mail.ru
Стала известна разница в выделенных средствах ЕС для Украины и для Венгрии - РИА Новости, 14.01.2026
19:30 14.01.2026
Стала известна разница в выделенных средствах ЕС для Украины и для Венгрии
Евросоюз с 2022 года выделил Украине 193 миллиарда евро, из них 63 миллиарда - на военную помощь, тогда как Венгрия за 20 лет с момента вступления в ЕС получила
Стала известна разница в выделенных средствах ЕС для Украины и для Венгрии

ЕС с 2022 г выделил Украине €193 млрд, а Венгрии за 20 лет только €73 млрд

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 14 янв - РИА Новости. Евросоюз с 2022 года выделил Украине 193 миллиарда евро, из них 63 миллиарда - на военную помощь, тогда как Венгрия за 20 лет с момента вступления в ЕС получила от сообщества всего 73 миллиарда евро, говорится в докладе венгерского министерства по делам ЕС.
"С февраля 2022 года Евросоюз и его страны-члены выделили Украине 193,3 миллиарда евро. Эта сумма включает военную, финансовую, гуманитарную помощь и поддержку беженцев. Для сравнения, Венгрия получила 73 миллиарда евро чистой поддержки ЕС в период с 2004 по 2024 год, с учетом всех источников и статей", - говорится в докладе, опубликованном на сайте венгерского правительства.
Отмечается, что из общей суммы 63,3 миллиарда евро составила военная помощь Украине, 51,6 миллиарда пошли на финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку, 36,67 миллиарда были направлены через фонд Ukraine Facility в виде кредитов и грантов, 17 миллиардов были выделены на поддержку беженцев, 15 миллиардов составили кредиты и гранты от отдельных стран-членов и 3,7 миллиарда евро составили проценты по конфискованным российским активам, переданные Украине.
Авторы доклада напомнили, что на саммите ЕС в декабре было принято решение выделить Украине новый кредит в размере 90 миллиардов евро.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
