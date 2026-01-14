Стала известна разница в выделенных средствах ЕС для Украины и для Венгрии

Отмечается, что из общей суммы 63,3 миллиарда евро составила военная помощь Украине, 51,6 миллиарда пошли на финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку, 36,67 миллиарда были направлены через фонд Ukraine Facility в виде кредитов и грантов, 17 миллиардов были выделены на поддержку беженцев, 15 миллиардов составили кредиты и гранты от отдельных стран-членов и 3,7 миллиарда евро составили проценты по конфискованным российским активам, переданные Украине.