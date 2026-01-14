Рейтинг@Mail.ru
Венгрия пока не собирается эвакуировать посольство в Иране, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.01.2026
22:19 14.01.2026
Венгрия пока не собирается эвакуировать посольство в Иране, заявил Сийярто
Венгрия пока не собирается эвакуировать посольство в Иране, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.01.2026
Венгрия пока не собирается эвакуировать посольство в Иране, заявил Сийярто
Венгрия призывает своих граждан отказаться от поездок в Иран, но пока не видит необходимости эвакуировать посольство, заявил венгерский министр иностранных дел... РИА Новости, 14.01.2026
в мире
иран
венгрия
петер сийярто
иран
венгрия
в мире, иран, венгрия, петер сийярто
В мире, Иран, Венгрия, Петер Сийярто
Венгрия пока не собирается эвакуировать посольство в Иране, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не видит необходимости эвакуировать посольство в Иране

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 14 янв - РИА Новости. Венгрия призывает своих граждан отказаться от поездок в Иран, но пока не видит необходимости эвакуировать посольство, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы просим всех воздержаться от поездок в Иран, если у них нет очень веской причины, которую я сейчас даже представить себе не могу. Нам известно о двух гражданах Венгрии, которые находятся там и зарегистрировались для получения консульской защиты", - сказал Сийярто газете Magyar Nemzet.
Флаги Ирана, Китая и России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран ведет диалог с Россией и Китаем о ситуации в стране, сообщил источник
20:27
По его словам, посольство Венгрии в Иране продолжает работу в полном составе и объеме.
"Во время последнего конфликта посольство было эвакуировано и оно временно выполняло свои обязанности из Баку. В данный момент в этом пока нет необходимости", - отметил министр.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, в понедельник заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран готов к отражению любой агрессии со стороны США, сообщил источник
19:06
 
В мире, Иран, Венгрия, Петер Сийярто
 
 
