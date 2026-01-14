Венгрия пока не собирается эвакуировать посольство в Иране, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 14 янв - РИА Новости. Венгрия призывает своих граждан отказаться от поездок в Иран, но пока не видит необходимости эвакуировать посольство, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
По его словам, посольство Венгрии в Иране продолжает работу в полном составе и объеме.
"Во время последнего конфликта посольство было эвакуировано и оно временно выполняло свои обязанности из Баку. В данный момент в этом пока нет необходимости", - отметил министр.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, в понедельник заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.