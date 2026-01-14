Минюст: США не рассматривали возможность оккупации Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. США не рассматривали возможность войны в Венесуэле или оккупации латиноамериканского государства в случае значительных потерь среди американцев, или если отстранение президента боливарианской республики Николаса Мадуро от власти приведет к уличным беспорядкам, следует из опубликованного минюстом Соединенных Штатов правового заключения.
"Хотя мы не можем строить предположения относительно каких-либо решений президента (США Дональда Трампа) в ответ на значительные потери американских военнослужащих, нас заверили, что нет никакого плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, предусматривающего проведение какой-либо существенной и продолжительной операции, которая могла бы быть равносильна конституционной войне", - говорится в документе.
"Нас также заверили, что нет никакого плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, который предполагал бы использование американских войск, оккупирующих Венесуэлу, если свержение Мадуро приведет к гражданским беспорядкам в этой стране", - сказано в правовом заключении.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей Соединенных Штатов, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над боливарианской республикой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция Штатов в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.