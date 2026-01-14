Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ в новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что в дни новогодних каникул музей КГХ стал одной из точек притяжения для семейного отдыха. Здесь проходили обзорные экскурсии и квесты для детей и взрослых, работала "Сказочная мастерская", где юные гости вместе с добрым сказочным героем создавали новогодние украшения, сувениры и подарки своими руками, а по вечерам в зале "Квартира" гостей ждала уютная игротека с настольными играми.