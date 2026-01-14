https://ria.ru/20260114/vdnh-2068025174.html
Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ
Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ - РИА Новости, 15.01.2026
Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ
Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ в новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-14T12:33:00+03:00
2026-01-14T12:33:00+03:00
2026-01-15T12:33:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016464505_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b0e01ea13f1ac9b3718a7c2199efc3c9.jpg
https://ria.ru/20260114/moskva-2067762872.html
https://ria.ru/20260114/moskva-2067887799.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016464505_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_232fd5a345b1c97d850d9d1c4ad370d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Новый год
Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ
Более 13 тыс человек посетили музей городского хозяйства Москвы в праздники
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ в новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ в новогодние праздники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дни новогодних каникул музей КГХ стал одной из точек притяжения для семейного отдыха. Здесь проходили обзорные экскурсии и квесты для детей и взрослых, работала "Сказочная мастерская", где юные гости вместе с добрым сказочным героем создавали новогодние украшения, сувениры и подарки своими руками, а по вечерам в зале "Квартира" гостей ждала уютная игротека с настольными играми.
"Музей городского хозяйства Москвы - это интерактивное пространство, где можно наглядно увидеть, как устроена жизнь большого города. Экспозиция объединяет три смысловые зоны и рассказывает о городских системах, привычном домашнем комфорте и технологиях в городском хозяйстве", - добавляется в сообщении.