Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ
12:33 14.01.2026 (обновлено: 12:33 15.01.2026)
Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ
Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ
Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ в новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-14T12:33:00+03:00
2026-01-15T12:33:00+03:00
Макет Москвы-Сити в музее комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ
Макет Москвы-Сити в музее комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Макет Москвы-Сити в музее комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы на ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ в новогодние праздники, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Более 13 тысяч человек посетили музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ в новогодние праздники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в дни новогодних каникул музей КГХ стал одной из точек притяжения для семейного отдыха. Здесь проходили обзорные экскурсии и квесты для детей и взрослых, работала "Сказочная мастерская", где юные гости вместе с добрым сказочным героем создавали новогодние украшения, сувениры и подарки своими руками, а по вечерам в зале "Квартира" гостей ждала уютная игротека с настольными играми.
"Музей городского хозяйства Москвы - это интерактивное пространство, где можно наглядно увидеть, как устроена жизнь большого города. Экспозиция объединяет три смысловые зоны и рассказывает о городских системах, привычном домашнем комфорте и технологиях в городском хозяйстве", - добавляется в сообщении.
