ЕС "загнал себя в офсайд" из-за планов Трампа по Гренландии, заявили в ФРГ

БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Европейский союз "загнал себя в офсайд", когда не стал реагировать на агрессию США против Венесуэлы, а потому не в состоянии должным образом ответить на планы американского президента Дональда Трампа по аннексии Гренландии, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

"Гренландия принадлежит Дании и, следовательно, является частью НАТО и заморской территорией ЕС . Иными словами, президент США открыто угрожает Европе войной. Прекрасное "западное сообщество ценностей"! А европейцы? Они своей покорностью по отношению к США уже давно загнали себя в офсайд: в последний раз тогда, когда оказались не в состоянии даже осудить противоречащее международному праву нападение Вашингтона на Венесуэлу", - написала политик на своей странице в соцсети X

"Настало время Германии и Европе освободиться от зависимости от США и суверенно отстаивать собственные интересы", - указала лидер немецкой партии.

В качестве первого шага Вагенкнехт предложила содействовать быстрому дипломатическому урегулированию конфликта на Украине вместо того, чтобы продолжать за собственный счет спровоцированные, в том числе США, боевые действия. Кроме того, она призвала отменить запланированное на этот год размещение в Германии американских ракет средней дальности.

"Это стало бы важным сигналом того, что мы больше не позволим впрягать себя в телегу великодержавной политики США", - заключила политик.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле , президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . По версии властей Соединенных Штатов, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над боливарианской республикой, но заявил, что "гораздо дольше" года.

Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР . Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция Штатов в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.