ЕС "загнал себя в офсайд" из-за планов Трампа по Гренландии, заявили в ФРГ - РИА Новости, 14.01.2026
16:49 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/vagenknekht-2067861523.html
ЕС "загнал себя в офсайд" из-за планов Трампа по Гренландии, заявили в ФРГ
ЕС "загнал себя в офсайд" из-за планов Трампа по Гренландии, заявили в ФРГ - РИА Новости, 14.01.2026
ЕС "загнал себя в офсайд" из-за планов Трампа по Гренландии, заявили в ФРГ
Европейский союз "загнал себя в офсайд", когда не стал реагировать на агрессию США против Венесуэлы, а потому не в состоянии должным образом ответить на планы... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T16:49:00+03:00
2026-01-14T16:49:00+03:00
в мире
сша
гренландия
венесуэла
николас мадуро
дональд трамп
евросоюз
нато
в мире, сша, гренландия, венесуэла, николас мадуро, дональд трамп, евросоюз, нато, еврокомиссия, сара вагенкнехт
В мире, США, Гренландия, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия, Сара Вагенкнехт
ЕС "загнал себя в офсайд" из-за планов Трампа по Гренландии, заявили в ФРГ

Вагенкнехт: ЕС "загнал себя в офсайд" в отношении планов Трампа по Гренландии

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 янв - РИА Новости. Европейский союз "загнал себя в офсайд", когда не стал реагировать на агрессию США против Венесуэлы, а потому не в состоянии должным образом ответить на планы американского президента Дональда Трампа по аннексии Гренландии, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Гренландия принадлежит Дании и, следовательно, является частью НАТО и заморской территорией ЕС. Иными словами, президент США открыто угрожает Европе войной. Прекрасное "западное сообщество ценностей"! А европейцы? Они своей покорностью по отношению к США уже давно загнали себя в офсайд: в последний раз тогда, когда оказались не в состоянии даже осудить противоречащее международному праву нападение Вашингтона на Венесуэлу", - написала политик на своей странице в соцсети X.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Глава МИД ФРГ усомнился в готовности США напасть на Гренландию
13 января, 03:14
По словам Вагенкнехт, планы Трампа по аннексии Гренландии - окончательное доказательство того, что стратегия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других европейских политиков "полностью провалилась", так как чем агрессивнее США реализуют свои "империалистические цели", тем более приспособленческую позицию занимает Евросоюз.
"Настало время Германии и Европе освободиться от зависимости от США и суверенно отстаивать собственные интересы", - указала лидер немецкой партии.
В качестве первого шага Вагенкнехт предложила содействовать быстрому дипломатическому урегулированию конфликта на Украине вместо того, чтобы продолжать за собственный счет спровоцированные, в том числе США, боевые действия. Кроме того, она призвала отменить запланированное на этот год размещение в Германии американских ракет средней дальности.
"Это стало бы важным сигналом того, что мы больше не позволим впрягать себя в телегу великодержавной политики США", - заключила политик.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей Соединенных Штатов, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над боливарианской республикой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Нидерланды готовятся к возможной миссии НАТО в Гренландии, пишут СМИ
Вчера, 16:05
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция Штатов в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Евросоюз готов сдать Гренландию США, считает эксперт
Вчера, 14:52
 
В миреСШАГренландияВенесуэлаНиколас МадуроДональд ТрампЕвросоюзНАТОЕврокомиссияСара Вагенкнехт
 
 
