Самарские предприниматели получили 30 тысяч услуг в центрах "Мой бизнес"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Начинающие и действующие предприниматели получили в центрах "Мой бизнес" Самарской области 30 тысяч услуг в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Для стабильной работы и уверенного роста предпринимательства в Самарской области созданы все необходимые условия. Мы реализуем региональные и привлекаем федеральные инструменты господдержки, у нас эффективно работают институты развития малого и среднего бизнеса. В центрах "Мой бизнес" за 2025 год действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело, получили 30 тысяч услуг", — указал врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций региона Павел Финк, его слова приводит пресс-служба.

В сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) Самарской области занято свыше 700 тысяч человек — почти половина всех занятых в экономике региона. Всего зарегистрировано более 138 тысяч субъектов МСП и 355 тысяч самозанятых граждан.

В центрах "Мой бизнес" предпринимателей проконсультируют по вопросам регистрации своего дела, а также по любым вопросам, связанным с ведением бизнес-деятельности. Это образовательные, финансовые, имущественные инструменты, а также услуги продвижения, содействия при выходе на экспорт и многие другие. Помимо этого, в организации бизнесу предоставляют на льготных условиях рабочие места в коворкинге и аренду переговорных комнат и залов для проведения лекций и семинаров. В этом году состоялось более 150 мероприятий.