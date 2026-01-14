На Украине задержали главу финансовой службы бригады ВСУ

"Работники ГБР задержали руководителя финансово-экономической службы одной из бригад, выполняющей боевые задачи на запорожском направлении. Фигурант манипулировал финансовыми данными и реквизитами банковских карточек бойцов, что позволило ему присвоить 9,7 миллиона гривен (224 тысячи долларов). Часть он потратил на азартные игры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

По информации ведомства, в апреле 2025 года подозреваемый, опасаясь разоблачения, самовольно покинул воинскую часть и скрывался. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупных размерах", "Легализация имущества, полученного преступным путем", "Самовольное оставление военной части". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.