16:43 14.01.2026
На Украине задержали главу финансовой службы бригады ВСУ
в мире
украина
вооруженные силы украины
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали главу финансовой службы бригады ВСУ

Глава финансовой службы бригады ВСУ обманом завладел 224 тыс долларов

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Руководитель финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ обманом завладел 9,7 миллиона гривен (224 тысячи долларов), часть денег потратил на азартные игры, сообщили в среду государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
"Работники ГБР задержали руководителя финансово-экономической службы одной из бригад, выполняющей боевые задачи на запорожском направлении. Фигурант манипулировал финансовыми данными и реквизитами банковских карточек бойцов, что позволило ему присвоить 9,7 миллиона гривен (224 тысячи долларов). Часть он потратил на азартные игры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

По информации ведомства, в апреле 2025 года подозреваемый, опасаясь разоблачения, самовольно покинул воинскую часть и скрывался. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупных размерах", "Легализация имущества, полученного преступным путем", "Самовольное оставление военной части". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
СМИ: экс-замначальника штаба Сухопутных войск ВСУ заподозрили во взятках
17 июня 2024, 11:19
 
