На Украине два миллиона мужчин числятся в розыске по линии военкоматов - РИА Новости, 14.01.2026
14:50 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067822066.html
На Украине два миллиона мужчин числятся в розыске по линии военкоматов
На Украине два миллиона мужчин числятся в розыске по линии военкоматов
На Украине два миллиона мужчин числятся в розыске по линии военкоматов
в мире
украина
михаил федоров
дмитрий лубинец
верховная рада украины
вооруженные силы украины
украина
в мире, украина, михаил федоров, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Михаил Федоров, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Федоров: на Украине числятся в розыске у военкоматов 2 млн мужчин

Федоров: на Украине числятся в розыске у военкоматов 2 млн мужчин

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Два миллиона мужчин призывного возраста, у которых есть проблемы с военно-учетными документами, находятся в розыске на Украине, сообщил глава министерства обороны страны Михаил Федоров.
Украинский депутат Ярослав Железняк ранее сообщал, что Рада проголосовала за назначение Федорова на должность главы военного ведомства. Ранее он возглавлял министерство цифровой трансформации.
Расстрелянный микроавтобус ТЦК в Рудно - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Во Львове объявили план "Перехват" из-за стрельбы в сотрудников ТЦК
Вчера, 14:29
"Министерство обороны попадает мне в руки с минус 300 миллиардами (гривен - ред.), 2 миллионами украинцев, которые находятся в розыске, и 200 тысячами самовольно оставивших части", - сказал Федоров, выступая в украинском парламенте.
Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней
Вчера, 14:11
 
