На Украине два миллиона мужчин числятся в розыске по линии военкоматов

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Два миллиона мужчин призывного возраста, у которых есть проблемы с военно-учетными документами, находятся в розыске на Украине, сообщил глава министерства обороны страны Михаил Федоров.

"Министерство обороны попадает мне в руки с минус 300 миллиардами (гривен - ред.), 2 миллионами украинцев, которые находятся в розыске, и 200 тысячами самовольно оставивших части", - сказал Федоров, выступая в украинском парламенте.