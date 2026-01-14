На Украине два миллиона мужчин числятся в розыске по линии военкоматов

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Два миллиона мужчин призывного возраста, у которых есть проблемы с военно-учетными документами, находятся в розыске на Украине, сообщил глава министерства обороны страны Михаил Федоров.
Украинский депутат Ярослав Железняк ранее сообщал, что Рада проголосовала за назначение Федорова на должность главы военного ведомства. Ранее он возглавлял министерство цифровой трансформации.
"Министерство обороны попадает мне в руки с минус 300 миллиардами (гривен - ред.), 2 миллионами украинцев, которые находятся в розыске, и 200 тысячами самовольно оставивших части", - сказал Федоров, выступая в украинском парламенте.
Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.