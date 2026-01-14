Рейтинг@Mail.ru
14.01.2026

Ученые создали первый комплекс для мгновенной оценки кровоснабжения мозга
21:27 14.01.2026
Ученые создали первый комплекс для мгновенной оценки кровоснабжения мозга
Ученые Санкт-Петербурга создали первый в России комплекс для мгновенной оценки состояния кровоснабжения мозга, сообщил аппарат вице-губернатора города Владимира РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T21:27:00+03:00
2026-01-14T21:27:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983546807_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_0d0a90f80d8614525f6f51cc172f48ba.jpg
1920
1920
true
© iStock.com / gorodenkoffВрачи обсуждают снимки мозга
Врачи обсуждают снимки мозга - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Врачи обсуждают снимки мозга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Ученые Санкт-Петербурга создали первый в России комплекс для мгновенной оценки состояния кровоснабжения мозга, сообщил аппарат вице-губернатора города Владимира Княгинина.
"Ученые из Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова и Санкт‑Петербургского политехнического университета Петра Великого представили первый в России и не имеющий прямых мировых аналогов программно-аппаратный комплекс для оценки в режиме реального времени церебральной ауторегуляции – ключевого механизма защиты мозга от перепадов артериального давления", – говорится в сообщении.
Как отмечается, эта разработка позволит врачам в отделениях реанимации и нейрохирургии мгновенно получать критически важные данные о кровоснабжении мозга и своевременно корректировать лечение пациентов с инсультами и другими тяжелыми патологиями.
По оценке Княгинина, создание такого программно-аппаратного комплекса стало "еще одним выдающимся результатом" совместной работы исследователей в области медицины, математики и инженерии.
Внедрение нового комплекса в клиническую практику открывает новые возможности для оперативного оказания персонализированной медицинской помощи, сохранения жизни и здоровья пациентов с самыми тяжелыми патологиями, считает Княгинин.
На следующем этапе ученые планируют интегрировать в комплекс методы искусственного интеллекта для углубленного анализа данных. Это позволит не только диагностировать текущее состояние, но и прогнозировать риски развития вторичных сосудистых осложнений у нейрохирургических пациентов.
Россия, Санкт-Петербург, Здоровье - Общество
 
 
