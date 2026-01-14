https://ria.ru/20260114/uchenye-2067922272.html
Ученые создали первый комплекс для мгновенной оценки кровоснабжения мозга
Ученые Санкт-Петербурга создали первый в России комплекс для мгновенной оценки состояния кровоснабжения мозга, сообщил аппарат вице-губернатора города Владимира
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Ученые Санкт-Петербурга создали первый в России комплекс для мгновенной оценки состояния кровоснабжения мозга, сообщил аппарат вице-губернатора города Владимира Княгинина.
"Ученые из Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова и Санкт‑Петербургского политехнического университета Петра Великого представили первый в России
и не имеющий прямых мировых аналогов программно-аппаратный комплекс для оценки в режиме реального времени церебральной ауторегуляции – ключевого механизма защиты мозга от перепадов артериального давления", – говорится в сообщении.
Как отмечается, эта разработка позволит врачам в отделениях реанимации и нейрохирургии мгновенно получать критически важные данные о кровоснабжении мозга и своевременно корректировать лечение пациентов с инсультами и другими тяжелыми патологиями.
По оценке Княгинина, создание такого программно-аппаратного комплекса стало "еще одним выдающимся результатом" совместной работы исследователей в области медицины, математики и инженерии.
Внедрение нового комплекса в клиническую практику открывает новые возможности для оперативного оказания персонализированной медицинской помощи, сохранения жизни и здоровья пациентов с самыми тяжелыми патологиями, считает Княгинин.
На следующем этапе ученые планируют интегрировать в комплекс методы искусственного интеллекта для углубленного анализа данных. Это позволит не только диагностировать текущее состояние, но и прогнозировать риски развития вторичных сосудистых осложнений у нейрохирургических пациентов.