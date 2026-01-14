Турция ведет переговоры с США по ситуации в Иране, сообщил источник

АНКАРА, 14 янв - РИА Новости. Турция ведет переговоры с американской стороной по урегулированию ситуации в Иране, сообщил РИА Новости высокопоставленный турецкий дипломатический источник.
"В дополнение к контактам с иранскими властями Турция ведет переговоры и с американскими властями для урегулирования ситуации", - заявил собеседник агентства.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп 9 января пригрозил Ирану "сильными ударами" в случае гибели протестующих. Газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива 13 января сообщила, что администрация Трампа назвала атаку Соединенных Штатов на Иран скорее вероятной, чем нет.
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00