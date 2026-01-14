Рейтинг@Mail.ru
Туркмения спасла 14 членов экипажа иранского сухогруза Rona - РИА Новости, 14.01.2026
16:38 14.01.2026
Туркмения спасла 14 членов экипажа иранского сухогруза Rona
Туркмения спасла 14 членов экипажа иранского сухогруза Rona - РИА Новости, 14.01.2026
Туркмения спасла 14 членов экипажа иранского сухогруза Rona
Береговые службы Туркмении спасли 14 членов экипажа иранского сухогруза Rona, подавшего сигнал бедствия в Каспийском море, сообщила пресс-служба туркменского...
2026-01-14T16:38:00+03:00
2026-01-14T16:38:00+03:00
в мире
туркмения
каспийское море
иран
туркмения
каспийское море
иран
в мире, туркмения, каспийское море, иран
В мире, Туркмения, Каспийское море, Иран
Туркмения спасла 14 членов экипажа иранского сухогруза Rona

Туркмения спасла 14 человек с иранского сухогруза Rona в Каспийском море

АШХАБАД, 14 янв – РИА Новости. Береговые службы Туркмении спасли 14 членов экипажа иранского сухогруза Rona, подавшего сигнал бедствия в Каспийском море, сообщила пресс-служба туркменского МИД.
В ведомстве рассказали, что в среду береговые службы Туркмении на Каспийском море получили сигнал "SOS" от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona.
«

"Государственными органами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей. В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии", – говорится в сообщении.

Туркменская сторона проводит процедуры, предусмотренные международными правилами в таких случаях, отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Корабли у пристани в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Стамбуле сухогруз, шедший в Россию, едва не столкнулся с другим судном
Вчера, 13:50
 
В миреТуркменияКаспийское мореИран
 
 
