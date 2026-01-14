Туркмения спасла 14 членов экипажа иранского сухогруза Rona

АШХАБАД, 14 янв – РИА Новости. Береговые службы Туркмении спасли 14 членов экипажа иранского сухогруза Rona, подавшего сигнал бедствия в Каспийском море, сообщила пресс-служба туркменского МИД.
В ведомстве рассказали, что в среду береговые службы Туркмении на Каспийском море получили сигнал "SOS" от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona.
«
"Государственными органами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей. В результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии", – говорится в сообщении.
Туркменская сторона проводит процедуры, предусмотренные международными правилами в таких случаях, отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.