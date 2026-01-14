Жениха Медведевой очаровала Туктамышева

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Анастасия Панина. Танцор и хореограф Ильдар Гайнутдинов назвал чемпионку мира по фигурному катанию 2015 года Елизавету Туктамышеву женщиной-гипнозом.

"Вы женщина-гипноз, у вас очень выразительные линии тела, вы очень танцевальная", - сказал Гайнутдинов.

"Марк, вы очень круто катаетесь! Лиза - любовь!", - добавила двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, в ноябре объявившая о помолвке с Гайнутдиновым.

Туктамышевой 29 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира - 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном турнире World Team Trophy - 2021. В конце ноября Туктамышева объявила о завершении карьеры.