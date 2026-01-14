Рейтинг@Mail.ru
Жениха Медведевой очаровала Туктамышева
Фигурное катание
 
18:58 14.01.2026
Жениха Медведевой очаровала Туктамышева
Жениха Медведевой очаровала Туктамышева - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Жениха Медведевой очаровала Туктамышева
Танцор и хореограф Ильдар Гайнутдинов назвал чемпионку мира по фигурному катанию 2015 года Елизавету Туктамышеву женщиной-гипнозом. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
фигурное катание
спорт
елизавета туктамышева
евгения медведева
2026
Новости
елизавета туктамышева, евгения медведева
Фигурное катание, Спорт, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева
Жениха Медведевой очаровала Туктамышева

Жених Медведевой Гайнутдинов признался, что его загипнотизировала Туктамышева

Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Социальные сети Елизаветы Туктамышевой
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Анастасия Панина. Танцор и хореограф Ильдар Гайнутдинов назвал чемпионку мира по фигурному катанию 2015 года Елизавету Туктамышеву женщиной-гипнозом.
Туктамышева принимает участие в проекте "Ледниковый период". Ее партнером стал актер Марк Рудаковский.
«
"Вы женщина-гипноз, у вас очень выразительные линии тела, вы очень танцевальная", - сказал Гайнутдинов.
"Марк, вы очень круто катаетесь! Лиза - любовь!", - добавила двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, в ноябре объявившая о помолвке с Гайнутдиновым.
Туктамышевой 29 лет, в ее активе победы на чемпионате мира и Европы 2015 года, серебро чемпионата мира - 2021 и бронза чемпионата Европы - 2013. Также она была капитаном на победном для сборной России командном турнире World Team Trophy - 2021. В конце ноября Туктамышева объявила о завершении карьеры.
Трусова рассказала, почему согласилась участвовать в "Ледниковом периоде"
Трусова рассказала, почему согласилась участвовать в "Ледниковом периоде"
16:10
 
Фигурное катание, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева
 
Версия 2023.1 Beta
Лента новостей
