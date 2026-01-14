Рейтинг@Mail.ru
Любитель обошел элиту мирового тенниса и сорвал куш на турнире в Австралии
Теннис
 
14:39 14.01.2026
Любитель обошел элиту мирового тенниса и сорвал куш на турнире в Австралии
Любитель обошел элиту мирового тенниса и сорвал куш на турнире в Австралии - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Любитель обошел элиту мирового тенниса и сорвал куш на турнире в Австралии
Любитель из Австралии Джордан Смит стал победителем выставочного турнира с матчами в формате одного розыгрыша, который прошел в Мельбурне на главном корте... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Любитель из Австралии Джордан Смит стал победителем выставочного турнира с матчами в формате одного розыгрыша, который прошел в Мельбурне на главном корте Открытого чемпионата Австралии.
В финале он обыграл Джоанну Гарленд из Тайваня, которая занимает 117-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). По ходу турнира Смит победил вторую ракетку мужского рейтинга итальянца Янника Синнера, который попал в сетку при подаче.
В турнире приняли участие 48 теннисистов, включая любителей. Первая ракетка мира Карлос Алькарас проиграл гречанке Марии Саккари в третьем раунде. Среди россиян в турнире участвовали Даниил Медведев, Андрей Рублев, которые стартовали со второго круга, а также победитель Australian Open 2005 года Марат Сафин. Медведев выбыл в третьем раунде, уступив американке Аманде Анисимовой, Рублев проиграл австралийцу Нику Кирьосу во втором круге, Сафин уступил на этой же стадии американцу Фрэнсису Тиафо.
За победу Смит получит миллион австралийских долларов (около 659 тысяч долларов США). Приз практически равнозначен сумме, которую заработал каждый теннисист, дошедший до полуфинала Australian Open в 2025 году (почти 725 тысяч долларов).
Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии пройдут с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами открывающего сезон турнира Большого шлема в одиночном разряде являются Синнер и американка Мэдисон Киз.
