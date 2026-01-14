Любитель обошел элиту мирового тенниса и сорвал куш на турнире в Австралии

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Любитель из Австралии Джордан Смит стал победителем выставочного турнира с матчами в формате одного розыгрыша, который прошел в Мельбурне на главном корте Открытого чемпионата Австралии.

За победу Смит получит миллион австралийских долларов (около 659 тысяч долларов США). Приз практически равнозначен сумме, которую заработал каждый теннисист, дошедший до полуфинала Australian Open в 2025 году (почти 725 тысяч долларов).