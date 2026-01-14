Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия и Россия создают единое информационное пространство
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
10:16 14.01.2026 (обновлено: 10:17 14.01.2026)
Белоруссия и Россия создают единое информационное пространство
Белоруссия и Россия создают единое информационное пространство - РИА Новости, 14.01.2026
Белоруссия и Россия создают единое информационное пространство
Белоруссия и Россия для противодействия киберугрозам ведут работу по созданию единого защищенного информационного пространства и по синхронизации норм в сфере... РИА Новости, 14.01.2026
парламентское собрание союза беларуси и россии
Белоруссия и Россия создают единое информационное пространство

Белоруссия и Россия ведут работу по синхронизации норм в сфере ИИ

© РИА Новости / Андрей Александров
Флаги России и Белоруссии
© РИА Новости / Андрей Александров
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 14 янв - РИА Новости. Белоруссия и Россия для противодействия киберугрозам ведут работу по созданию единого защищенного информационного пространства и по синхронизации норм в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий, рассказал в интервью РИА Новости председатель постоянной комиссии Национального собрания Белоруссии по национальной безопасности, председатель комиссии Парламентского собрания Белоруссии и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко.
Лепешко до избрания депутатом являлся начальником Военной академии Белоруссии, имеет воинское звание генерал-майор.
"Для противостояния киберугрозам в Союзном государстве реализуется комплекс мер, направленных на создание единого защищенного информационного пространства. В декабре 2024 года была утверждена новая Концепция безопасности Союзного государства, в которой одним из стратегических интересов и приоритетных направлений обеспечения безопасности Союзного государства является "формирование и устойчивое развитие единого информационного пространства и обеспечение информационной безопасности". Она включает меры по защите критической информационной инфраструктуры и синхронизации усилий двух стран", - сказал депутат.
По его словам, руководителями двух государств подписаны ряд основополагающих документов, регулирующих вопросы информации и ее защиты и определяющих основы национальной системы обеспечения кибербезопасности.
"В Республике Беларусь - это закон Республики Беларусь "Об информации, информатизации и защите информации" и указ президента "О кибербезопасности". В России - федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", указ президента, утверждающий "Доктрину информационной безопасности РФ", - сказал Лепешко.
По его словам, активно сотрудничают правоохранительные органы.
"Представители Следственных комитетов и МВД Беларуси и России проводят рабочие встречи для обмена опытом в борьбе с киберпреступностью и противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. Совбезы двух стран реализуют мероприятия Плана совместной работы", - сказал Лепешко.
В сентябре 2025 года прошли масштабные совместные стратегические учения "Запад-2025", в ходе которых отрабатывались задачи по обеспечению информационной безопасности и защите войск от кибератак с применением роботизированных систем и искусственного интеллекта, сказал Лепешко.
Он отметил, что обе страны развивают сотрудничество в сфере импортозамещения программного обеспечения, беря на вооружение совместные разработки для защиты от вредоносных программ в условиях внешних санкций.
"Ведется работа по синхронизации норм в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. Беларусь также развивает национальную систему кибербезопасности, интегрированную с союзными механизмами", - сказал депутат.
По его словам, обмен опытом идет и на проходящей ежегодно научно-практической конференции "Комплексная защита информации", организаторами которой выступают Постоянный комитет Союзного государства и Парламентское собрание Союза Белоруссии и России. В конференции принимают участие известные ученые, специалисты, представители ведущих организаций в области защиты информации.
"В рамках мероприятия рассматривается официальная политика Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере обеспечения их информационной безопасности, осуществляется обмен опытом по технологиям и решениям в этой сфере", - сказал Лепешко.
Флажки России и Белоруссии
Депутаты Парламентского Собрания обсудили сохранение исторической памяти
17 декабря 2025, 15:52
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
 
