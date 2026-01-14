Обвиняемую по делу о смерти блогера Бурцевой отправили под домашний арест

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест обвиняемую по делу о смерти 36-летней пациентки в клинике в Москве, сообщает прокуратура столицы.
Ранее столичный главк СК РФ сообщал, что 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке у пациентки резко ухудшилось состояние после проведения медицинских и косметологических процедур. Она была госпитализирована, но скончалась в больнице. Женщине, проводившей процедуры, было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Как сообщили во вторник в ведомстве, в ходе расследования установлено, что фигурантка, осознавая, что не имеет высшего медицинского образования, а также обязательной лицензии, провела процедуру с инъекционным введением, что привело к резкому ухудшению состояния здоровья пациентки и анафилактическому шоку, с которым она была доставлена в одну из городских больниц, где скончалась в тот же день.
"Сотруднице частной клиники, где после процедуры скончалась 36-летняя пациентка, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста... Проводившей процедуру девушке предъявлено обвинение в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 235 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Вину в совершении преступления обвиняемая признала.
"Я взяла два шприца, в которые раннее набрала обезболивающий препарат, ввела в намеченную зону один шприц объемом 1,8 миллилитра, затем примерно через минуту ввела второй шприц в том же объеме. Через 30 секунд я ввела клиентке препарат объемом 10 миллилитров", - привели слова обвиняемой в надзорном ведомстве.
Кроме того, как уточнили в прокуратуре, она сообщила, что после введения этого филлера пациентка сказала, что ей плохо, и ее состояние ухудшилось. Проводившая процедуру женщина рассказала, что аллергопробу перед проведением данной процедуры она не делала, а филлер, который она ввела, был куплен ею лично в 2025 году. Тогда она купила примерно пять упаковок у различных поставщиков через мессенджер. Препарат она принесла 4 января в клинику в свой первый рабочий день, при этом обезболивающие инъекции также приобрела и в этот же день принесла на работу.
"Расследование уголовного дела на контроле Басманной межрайонной прокуратуры", - заключили в ведомстве.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что погибшая - 38-летняя блогер Юлия Бурцева.
