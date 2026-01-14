Обвиняемую по делу о смерти блогера Бурцевой отправили под домашний арест

"Я взяла два шприца, в которые раннее набрала обезболивающий препарат, ввела в намеченную зону один шприц объемом 1,8 миллилитра, затем примерно через минуту ввела второй шприц в том же объеме. Через 30 секунд я ввела клиентке препарат объемом 10 миллилитров", - привели слова обвиняемой в надзорном ведомстве.

Кроме того, как уточнили в прокуратуре, она сообщила, что после введения этого филлера пациентка сказала, что ей плохо, и ее состояние ухудшилось. Проводившая процедуру женщина рассказала, что аллергопробу перед проведением данной процедуры она не делала, а филлер, который она ввела, был куплен ею лично в 2025 году. Тогда она купила примерно пять упаковок у различных поставщиков через мессенджер. Препарат она принесла 4 января в клинику в свой первый рабочий день, при этом обезболивающие инъекции также приобрела и в этот же день принесла на работу.