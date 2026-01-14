Суд передал дело сына "крабового короля" о контрабанде во Владивосток

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Верховный суд России подтвердил обоснованность передачи из Южно-Сахалинска во Владивосток уголовного дела о контрабанде в отношении Александра Кана, сына "крабового короля" Олега Кана, Верховный суд России подтвердил обоснованность передачи из Южно-Сахалинска во Владивосток уголовного дела о контрабанде в отношении Александра Кана, сына "крабового короля" Олега Кана, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Генеральная прокуратура РФ 2 июня 2025 года сообщила, что уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового короля" направлено в суд Владивостока . Он обвиняется по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Дело поступило во Фрунзенский суд Владивостока, который перенаправил его по подсудности в Южно-Сахалинский городской суд. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в суде Южно-Сахалинска прокурор заявил ходатайство об изменении территориальной подсудности дела с передачей его в другой регион. Девятый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел ходатайство и передал дело во Фрунзенский районный суд Владивостока. Защита Кана обжаловала решение в Верховном суде РФ.

"Коллегия по уголовным делам, рассмотрев жалобы адвокатов на решение об изменении территориальной подсудности, оставила их без удовлетворения, указав, что в деле имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность судебного решения при его рассмотрении в Сахалинской области", - сказали в пресс-службе.

В судебной инстанции уточнили, что Кан скрылся от правосудия, объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Местонахождение Кана, как и ряда разыскиваемых соучастников преступного сообщества, в настоящее время не установлено. Более того, в отношении обвиняемого прекращен международный розыск на территории государств-участников Интерпола , а его возобновление комиссией генерального секретариата Интерпола признано нецелесообразным", - отметили в ВС РФ.

По версии следствия, с 2014 по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра, через коммерческие организации ООО "Монерон", ООО "Курильский Универсальный Комплекс" и ООО "Приморская Рыболовная Компания" занимался контрабандными поставками живого краба в Японию , Корею и КНР . Общий вес контрабандного продукта составил свыше трех тысяч тонн рыночной стоимостью более 2,6 миллиарда рублей.

При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками по заниженной стоимости, а в действительности поставлялся по цене, значительно превышающей заявленную в таможенных органах России. В результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму 9,2 миллиона рублей.

Роль Александра Кана заключалась в организации подготовки и подписании в качестве директора ООО "Курильский универсальный комплекс" фиктивных внешнеэкономических контрактов о поставках по заниженной цене, непосредственном контроле и организации финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия, обеспечении добычи товара, получении необходимых разрешительных документов с последующей продажей краба за границу.