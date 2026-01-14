Рейтинг@Mail.ru
Суд передал дело сына "крабового короля" о контрабанде во Владивосток - РИА Новости, 14.01.2026
16:30 14.01.2026
Суд передал дело сына "крабового короля" о контрабанде во Владивосток
Суд передал дело сына "крабового короля" о контрабанде во Владивосток - РИА Новости, 14.01.2026
Суд передал дело сына "крабового короля" о контрабанде во Владивосток
Верховный суд России подтвердил обоснованность передачи из Южно-Сахалинска во Владивосток уголовного дела о контрабанде в отношении Александра Кана, сына... РИА Новости, 14.01.2026
происшествия, россия, владивосток, южно-сахалинск, олег кан, интерпол
Происшествия, Россия, Владивосток, Южно-Сахалинск, Олег Кан, Интерпол
Суд передал дело сына "крабового короля" о контрабанде во Владивосток

Верховный суд передал дело сына "крабового короля" о контрабанде во Владивосток

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Верховный суд России подтвердил обоснованность передачи из Южно-Сахалинска во Владивосток уголовного дела о контрабанде в отношении Александра Кана, сына "крабового короля" Олега Кана, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
Генеральная прокуратура РФ 2 июня 2025 года сообщила, что уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового короля" направлено в суд Владивостока. Он обвиняется по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей).
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Защита "крабового короля" Кана обжаловала его приговор за контрабанду
13 января, 06:48
Дело поступило во Фрунзенский суд Владивостока, который перенаправил его по подсудности в Южно-Сахалинский городской суд. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в суде Южно-Сахалинска прокурор заявил ходатайство об изменении территориальной подсудности дела с передачей его в другой регион. Девятый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел ходатайство и передал дело во Фрунзенский районный суд Владивостока. Защита Кана обжаловала решение в Верховном суде РФ.
"Коллегия по уголовным делам, рассмотрев жалобы адвокатов на решение об изменении территориальной подсудности, оставила их без удовлетворения, указав, что в деле имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность судебного решения при его рассмотрении в Сахалинской области", - сказали в пресс-службе.
В судебной инстанции уточнили, что Кан скрылся от правосудия, объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Местонахождение Кана, как и ряда разыскиваемых соучастников преступного сообщества, в настоящее время не установлено. Более того, в отношении обвиняемого прекращен международный розыск на территории государств-участников Интерпола, а его возобновление комиссией генерального секретариата Интерпола признано нецелесообразным", - отметили в ВС РФ.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
СК рассказал о противодействии следствию по делу "крабового короля" Кана
12 декабря 2025, 10:57
По версии следствия, с 2014 по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан с привлечением иных соучастников, в том числе своего сына Александра, через коммерческие организации ООО "Монерон", ООО "Курильский Универсальный Комплекс" и ООО "Приморская Рыболовная Компания" занимался контрабандными поставками живого краба в Японию, Корею и КНР. Общий вес контрабандного продукта составил свыше трех тысяч тонн рыночной стоимостью более 2,6 миллиарда рублей.
При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками по заниженной стоимости, а в действительности поставлялся по цене, значительно превышающей заявленную в таможенных органах России. В результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму 9,2 миллиона рублей.
Роль Александра Кана заключалась в организации подготовки и подписании в качестве директора ООО "Курильский универсальный комплекс" фиктивных внешнеэкономических контрактов о поставках по заниженной цене, непосредственном контроле и организации финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия, обеспечении добычи товара, получении необходимых разрешительных документов с последующей продажей краба за границу.
Ранее четыре земельных участка и два дома Кана-младшего были обращены в доход государства в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей, причиненного водным биологическим ресурсам.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Крабового короля" Кана заочно приговорили к 24 годам колонии
12 декабря 2025, 03:19
 
ПроисшествияРоссияВладивостокЮжно-СахалинскОлег КанИнтерпол
 
 
