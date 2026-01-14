Экс-начальнику отделения УМВД Челябинска вынесли приговор по делу о взятке

"Приговором суда виновному назначено лишение свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 750 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе... сроком на четыре года, с лишением специального звания — капитан полиции", - говорится в сообщении.