Экс-начальнику отделения УМВД Челябинска вынесли приговор по делу о взятке - РИА Новости, 14.01.2026
11:24 14.01.2026
Экс-начальнику отделения УМВД Челябинска вынесли приговор по делу о взятке
Экс-начальнику отделения УМВД Челябинска вынесли приговор по делу о взятке
Суд назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему борцу с коррупцией в полиции Челябинска, обвиняемому в получении взятки от предпринимателя, сообщило... РИА Новости, 14.01.2026
происшествия
россия
челябинск
калининский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, челябинск, калининский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Калининский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-начальнику отделения УМВД Челябинска вынесли приговор по делу о взятке

Экс-начальник отделения УМВД Челябинска получил 7,5 года по делу о взятке

Статуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв - РИА Новости. Суд назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему борцу с коррупцией в полиции Челябинска, обвиняемому в получении взятки от предпринимателя, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, в январе 2022 года начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции на территории Калининского района Челябинска отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Челябинску через посредника получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 250 тысяч рублей за возврат ранее изъятой в ходе проверочных мероприятий никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления.
Экс-полицейский снова получил 7 лет за фейки о ВС России
4 декабря 2025, 23:43
Экс-полицейский снова получил 7 лет за фейки о ВС России
4 декабря 2025, 23:43
"Приговором суда виновному назначено лишение свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 750 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе... сроком на четыре года, с лишением специального звания — капитан полиции", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере). При этом, как отметили в СК, в апреле 2024 года экс-полицейский был признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и осужден к 3,5 годам колонии общего режима.
Новый приговор вынесен по совокупности преступлений после выявления в ходе следственных действий дополнительного эпизода противоправной деятельности, поясняет пресс-служба УФСБ.
Преступление выявлено сотрудниками собственной безопасности ГУМВД России по Челябинской области и УФСБ России по региону.
Экс-начальника саратовской тюрьмы осудили на 21 год за пытки
30 декабря 2025, 19:08
Экс-начальника саратовской тюрьмы осудили на 21 год за пытки
30 декабря 2025, 19:08
 
ПроисшествияРоссияЧелябинскКалининский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
