Экс-начальнику отделения УМВД Челябинска вынесли приговор по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв - РИА Новости. Суд назначил 7,5 лет колонии строгого режима бывшему борцу с коррупцией в полиции Челябинска, обвиняемому в получении взятки от предпринимателя, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, в январе 2022 года начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции на территории Калининского района Челябинска отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Челябинску через посредника получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 250 тысяч рублей за возврат ранее изъятой в ходе проверочных мероприятий никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления.
"Приговором суда виновному назначено лишение свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 750 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе... сроком на четыре года, с лишением специального звания — капитан полиции", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере). При этом, как отметили в СК, в апреле 2024 года экс-полицейский был признан судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "г", "е" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и осужден к 3,5 годам колонии общего режима.
Новый приговор вынесен по совокупности преступлений после выявления в ходе следственных действий дополнительного эпизода противоправной деятельности, поясняет пресс-служба УФСБ.
Преступление выявлено сотрудниками собственной безопасности ГУМВД России по Челябинской области и УФСБ России по региону.
