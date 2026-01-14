Рейтинг@Mail.ru
В московский суд поступили девять жалоб на приговор представителям МУС - РИА Новости, 14.01.2026
06:32 14.01.2026
В московский суд поступили девять жалоб на приговор представителям МУС
В московский суд поступили девять жалоб на приговор представителям МУС - РИА Новости, 14.01.2026
В московский суд поступили девять жалоб на приговор представителям МУС
Обжалован заочный приговор девяти представителям Международного уголовного суда (МУС), получившим в России от 3,5 до 15 лет лишения свободы, свидетельствуют... РИА Новости, 14.01.2026
россия
международный уголовный суд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
2026
россия, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Международный уголовный суд, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В московский суд поступили девять жалоб на приговор представителям МУС

РИА Новости: в московский суд поступили жалобы на приговор представителям МУС

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Обжалован заочный приговор девяти представителям Международного уголовного суда (МУС), получившим в России от 3,5 до 15 лет лишения свободы, свидетельствуют данные суда в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, со дня вынесения приговора 12 декабря в суд поступили девять жалоб. Кто именно из фигурантов обжаловал приговор, не сообщается.
Как ранее заявляли в СК РФ, к уголовной ответственности привлечены прокурор МУС Карим Хан, председатель суда Томоко Аканэ, бывший председатель Петр Юзеф Хофманьский, судьи Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу, бывший судья Бертрам Шмитт.
Кариму Хану назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима. Остальные представители Международного уголовного суда приговорены к наказаниям в виде лишения свободы на срок от 15 до 3,5 лет лишения свободы, сообщали в ведомстве.
СК установил, что прокурор МУС привлекал заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконно обвинял человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также готовился к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, чтобы осложнить международные отношения.
Судьи Международного уголовного суда, в свою очередь, заведомо незаконно заключали лиц под стражу, а также готовились к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, чтобы осложнить международные отношения.
В СК подчеркивали, что в 2023 году прокурор Хан в рамках уголовного расследования направил ходатайство в палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан Российской Федерации. На основании этого ходатайства судьи МУС вынесли незаконные решения об аресте президента России и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется, заявляли в СК.
Россия Международный уголовный суд Следственный комитет России (СК РФ) Происшествия
 
 
