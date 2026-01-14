В Электротеатре Станиславского соболезнуют в связи со смертью Золотовицкого

«

"Не стало Игоря Золотовицкого. Как и весь театральный мир, горячо скорбя о нем, мы вспоминаем о том, как в 1991 году новый главреж театра имени Станиславского Роман Козак привел с собой Пятую студию МХАТ, созданную в недрах студии "Человек", и, конечно, своего друга и партнера Золотовицкого", - говорится в Telegram-канале театра.